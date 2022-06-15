قبل زيارة بايدن.. ماذا طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من حكومة الاحتلال؟



وبحسب الموقع، فقد أكد المسؤولون الإسرائيليون، أن ليف طلبت من الحكومة الإسرائيلية، تعديل تصريحاتهم بشأن القضية الفلسطينية وإرسال رسائل مطمئنة.



رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة الامريكية طلبت من حكومة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التوترات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، الى ما بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى المنطقة.ونقل الموقع الاسرائيلي عن حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قوله: "إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا أي ليف، أنه يريد أن تتوقف "إسرائيل" عن القيام بعمل أحادي الجانب على الأرض".فيما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، أن ليف نقلت رسائل الرئيس عباس، لمستشار الأمن القومي إيال حولتا ووزير الخارجية يائير لبيد ووزير الدفاع بني غانتس ووزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، وطلبت أن تمتنع "إسرائيل" على الأقل حتى زيارة بايدن، عن أعمال مثل هدم المنازل وإخلاء الفلسطينيين والقرارات المتعلقة بالبناء في المستوطنات والحد من توغلات الجيش في المدن والقرى في الضفة الغربية، من أجل تجنب أكبر قدر ممكن من الاحتكاك الذي قد يؤدي إلى تصعيد قبل الزيارة.