شؤون فلسطينية

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، حيث ناقشت عدداً من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية. 

واستمعت لجنة متابعة العمل الحكومي إلى تقرير مفصل من وزارة التربية والتعليم حول بدء الاختبارات النهائية للثانوية العام ومجمل التجهيزات الحكومية لاتمامها دون أية معيقات، كما استعرضت تقرير رصد لآراء وانطباعات الطلاب على اختبار مبحث اللغة العربية، متمنية التوفيق والنجاح لطلابنا.

واطلعت اللجنة في جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء على ترتيبات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لسفر الحجاج، وتوفير ما يلزم لتيسير حركة سفرهم للمملكة العربية السعودية، كما ناقشت عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

تكليف وزارة المالية بتخفيض ضريبتي الدخل والقيمة المضافة عن أصحاب محطات تحلية المياه بنسبة 50%.

اعتماد التوصيات الخاصة بتطوير المعبر التجاري مع جمهورية مصر العربية.

تقديم مبلغ مالي لنادي الرباط الرياضي، للمساهمة في تكاليف مشاركته في البطولة العربية للشطرنج.

الموافقة على مشروع تطوير صالتي الوصول والسفر بمعبر رفح، مع التأكيد على توفير سبل الراحة وحسن التعامل مع المسافرين.

دعم بعثة ناشئي نادي الهلال الرياضي بمبلغ مالي للمساهمة في تكاليف سفرهم للخارج.

إقرار توصيات وزارة التنمية الاجتماعية بشأن الإعفاءات في الخدمات الصحية لمنتفعي الشؤون الاجتماعية، في حالات حوادث الطرق والشجارات العائلية.

المصادقة على النظام الأساسي للجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الاعاقة.

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