محكمة الاحتلال توجه تهماً للأسير محمد الحلبي

رام الله - دنيا الوطناتهمت محكمة بئر السبع المركزية، اليوم الأربعاء، الأسير الفلسطيني من قطاع غزة محمد حلبي عضو مؤسسة الرؤيا العالمية بغزة، بارتكاب سلسلة من الجرائم الأمنية.وذكر موقع (واللا) أن المحكمة وجهت إلى الحلبي، الذي دخل عامه السابع في الاعتقال، عدة تهم منها الانتماء إلى "حماس" ومساعدتها في الحرب والاتصال بوكيل أجنبي، إضافة إلى ارتكاب جرائم أسلحة.وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت الحلبي 44 عاما بتاريخ 15 حزيران 2016، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي استمر لمدة 52 يوما، ويقبع حاليًا في معتقل "ريمون" بظروفٍ قاسية.وجرى توجيه تهم إلى الحلبي تتعلق بتحويل ملايين الدولارات المخصصة للمساعدات التنموية إلى مجموعات مسلحة في قطاع غزة، بحسب مزاعم إسرائيلية.