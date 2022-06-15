شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس.

وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلتين السادسة والسابعة من كشف المسافرين رقم (2022/25)، بالإضافة إلى الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/23).

وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 8 من صباح غدٍ الخميس، في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الاعلان، مؤكدة في الوقت ذاته أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده. 

ودعت الهيئة، كل مسافر، إحضار بطاقة الهوية الشخصية، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/25) 


كشف الجوازات المصرية رقم (2022/23) 

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