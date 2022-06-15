تشكيل لجنة تقصي حقائق.. مجلس أمناء جامعة النجاح يتخذ قرارات فورية بشأن الأحداث الأخيرة





وتابع أنه : "يؤكد احترامه لحقوق الإنسان وضمان الحريات، وحق الطلبة في التعبير عن الرأي، والتزامه الكامل بالأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في الجامعة، ويشدد المجلس وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتورطة بهذه الأحداث".





ومن أبرز القرارت التي أصدرها المجلس وفقًا للبيان، تشكيل لجنة تقصي حقائق فورية برئاسة عضو مجلس الأمناء الدكتور عمار الدويك، على أن تنهي اللجنة أعمالها وترفع تقريرها إلى مجلس الأمناء في حد أقصاه يوم الأحد 19 حزيران، على أن يتضمن تقرير اللجنة توصيات باتخاذ قرارات واضحة ووضع حلول جذرية للأزمة الحالية تتضمن عدم تكرار هذه الأحداث المؤسفة في المستقبل.



وأضاف خلال البيان : "يوجه مجلس الأمناء إدارة الجامعة ولجنة الاستئناف بالنظر بروح القانون للحفاظ على مستقبل المفصولين من الجامعة، ويدعو المجلس جميع الأطراف إلى ضرورة الحفاظ على مقدرات الجامعة، وعدم الانجرار نحو أية تصرفات غير مسؤولة من شأنها التصعيد وإثارة الفتن، ويهيب المجلس بالجميع التزام ضبط النفس ووضع مصلحة الجامعة وطلبتها وكوادرها نصب أعينهم".



ودعا المجلس فصائل وفعاليات العمل الوطني والإسلامي إلى " تجنيب الجامعة وكافة الجامعات الفلسطينية أي تجاذبات سياسية خارجة عن الإطار التعليمي والأكاديمي، ويؤكد على ضرورة تحييد الحرم الجامعي من أية أعمال عنف تضر بالمسيرة التعليمية والنسيج المجتمعي الجامعي".



وأكد مجلس الأمناء على أنه يتطلّع إلى "نتائج لجنة تقصي الحقائق في الموعد المحدد أعلاه، والتي من شأنها إظهار الحقائق كما هي واتخاذ القرارات اللازمة، ويؤكد المجلس على دوره في الحفاظ على تاريخ وسيرورة جامعة النجاح ومكانتها الوطنية والإقليمية والعالمية وتحصينها من أية مناكفات".









رام الله - دنيا الوطنأصدر مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية، اليوم الأربعاء، مجموعة من القرارات الفورية حول أحداث بوابات الجامعة التي حدثت أمس.وقال المجلس خلال بيانٍ له، إنه "يتابع الأحداث الأخيرة التي حصلت على بوابات الجامعة يوم 14 حزيران الجاري، وينظر ببالغ الخطورة للأحداث والتصرفات غير المسؤولة والتي تفتقر إلى التحلي بضبط النفس".