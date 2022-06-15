حمدونة: الاحتلال يساوم الأسير الحلبي على أي تهمة هروباً من المحاسبة

والذى يعمل في مؤسسة إنسانية واعتقل عبر معبر بيت حانون/ ايرز في يونيو من عام 2016، والذى سيمثل اليوم لأطول محكمة في العالم للمرة ال 170، مضيفاً أن سلطات الاحتلال تساومالأسير الحلبى على أي تهمة يختارها للهروب من المسئولية والمحاسبة بعد فشله الذريع لإرهاب المعتقل الحلبى في أقبية التحقيق والزنازين بكل الوسائل الجسدية والنفسية لمدة 52 يوماً متتالية في ظروف مأساوية، تسببت بالكثير من المشاكل الصحية خاصة في حاسة السمع.ودعا حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين من المحاكم العسكرية الصورية والردعية وغير القانونية، ومطالباً بوقف المحاكم العسكرية الردعية واستئناف زيارة المحامين، والاطلاع على ظروف الاعتقال والتحقيق ، وأساليب الضغط الجسدية والنفسية في نيل الاعتراف بالقوة والعنف والإرهاب ، والتعريف بماهية دولة الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني.