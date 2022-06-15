شؤون فلسطينية

تيسير خالد: الفلسطينيون لا يعلقون إطلاقا آمالا على زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة

تيسير خالد: الفلسطينيون لا يعلقون إطلاقا آمالا على زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة
رام الله - دنيا الوطن
صرح تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الشعب الفلسطيني لا يعلق آمالا ولو في الحدود الدنيا على الزيارة التي قرر الرئيس الأميركي القيام بها الة المنطقة منتصف الشهر القادم ، لا لشيء إلا لعدم الثقة بسياسة الإدارة الأميركية ، التي لم تنفذ أيا من الوعود التي تعهد بها الرئيس الأميركي جو بايدن في حملته لانتخابات الرئاسة بدءا بفتح القنصلية الأميركية الأميركية في القدس مرورا بفتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وانتهاء بفتح أفق للتسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والحفاظ على ما يسمى بحل الدولتين واكتفت بترويج الأوهام.

و قال: "عندما تختصر الإدارة الأميركية سياستها بتشديد وزير الخارجية انتوني بلينكن المتكرر والممل على قناعة الإدارة الأميركية بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يجب ان يتمتعوا بدرجة متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية ، فإنها تتجاهل بأن المشكلة الأساس تكمن في الاحتلال وسياساته ، الذي يستحيل في ظله ان يتمتع الفلسطينيون بالحرية والأمن والازهار والديمقراطية وتتهرب من مسؤولياتها في دفع إسرائيل الى احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واحترامها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي".
 
و أضاف" إن الزيارات السابقة لمسؤولين أميركيين بدءا بزيارات وزير خارجيته ومسؤولين آخرين في وزارته والتي كان آخرها زيارة مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف والمبعوث الأميركي هادي عمرو لم توقف عجلة الاستيطان ، الذي أخذ في عهد حكومة نفتالي بينيت أبعادا غير مسبوقة ولم توقف سياسة الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية والسطو الصوصي على أموال المقاصة وسياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين وسياسة الاعدامات الميدانية ، التي طالت الأطفال والصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام".


و تابع خالد" ما يعطي مؤشرا واضحا على أن زيارة الرئيس جو بايدن لن تأتي بجديد على هذا الصعيد لسبب بسيط وهو ان هذه الزيارة مخصصة تحديدا لتوجيه رسائل لكل من روسيا والصين والجمهورية الإسلامية في ايران وبأن أمن إسرائيل وتفوقها العسكري المطلق في المنطقة يسير جنبا الى جنب مع رعاية ما يسمى باتفاق ابراهام وتطوير علاقات إسرائيل مع دول المنطقة على حساب القضية الفلسطينية ، التي لم تعد على جدول اهتمامات هذه الإدارة".

ودعا تيسير خالد في ضوء هذا التقدير القيادة الفلسطينية وتحديدا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لحماية حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني والبدء دون تردد في تطبيق قرارات الاجماع الوطني الوطني الفلسطيني ، التي أقرتها الهيئات والمؤسسات الوطنية الجامعة وخاصة المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني خطوة على طريق إعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استعماري ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي وما يترتب على ذلك بدءا بوقف التنسيق الأمني مرورا بسحب الاعتراف بإسرائيل وانتهاء بتعليق العمل باتفاق باريس الاقتصادي ، وذلك في رسالة واضحة لهذه الإدارة الأميركية بأن لعبة الخداع وازدواجية المعايير قد انتهت.

أخبار ذات صلة

تشكيل لجنة تقصي حقائق.. مجلس أمناء جامعة النجاح يتخذ قرارات فورية بشأن الأحداث الأخيرة

تشكيل لجنة تقصي حقائق.. مجلس أمناء جامعة النجاح يتخذ قرارات فورية بشأن الأحداث الأخيرة

الاحتلال ينقل 18 أسير لمشفى &#34;سجن الرملة&#34; بعد تدهور وضعهم الصحي

الاحتلال ينقل 18 أسير لمشفى "سجن الرملة" بعد تدهور وضعهم الصحي

حمدونة: الاحتلال يساوم الأسير الحلبي على أي تهمة هروباً من المحاسبة

حمدونة: الاحتلال يساوم الأسير الحلبي على أي تهمة هروباً من المحاسبة

طالب من &#34;القدس المفتوحة&#34; يفوز بجائزة &#34;تاون هول&#34; الدولية

طالب من "القدس المفتوحة" يفوز بجائزة "تاون هول" الدولية

وفد من جمعية رجال الأعمال يختتم مشاركته في قمة الأعمال العربية التركية الثانية

وفد من جمعية رجال الأعمال يختتم مشاركته في قمة الأعمال العربية التركية الثانية

&#34;الخارجية&#34;: محاولات دمج اسرائيل في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية مصيرها الفشل

"الخارجية": محاولات دمج اسرائيل في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية مصيرها الفشل

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لقرى الأطفال (SOS)

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لقرى الأطفال (SOS)

غزة: &#34;النقل والمواصلات&#34; تكشف حقيقة وجود ارتفاع على أجرة المواصلات بالقطاع

غزة: "النقل والمواصلات" تكشف حقيقة وجود ارتفاع على أجرة المواصلات بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حمدونة: الاحتلال يساوم الأسير الحلبي على أي تهمة هروباً من المحاسبة

حمدونة: الاحتلال يساوم الأسير الحلبي على أي تهمة هروباً من المحاسبة

طالب من &#34;القدس المفتوحة&#34; يفوز بجائزة &#34;تاون هول&#34; الدولية

طالب من "القدس المفتوحة" يفوز بجائزة "تاون هول" الدولية

تيسير خالد: الفلسطينيون لا يعلقون إطلاقا آمالا على زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة

تيسير خالد: الفلسطينيون لا يعلقون إطلاقا آمالا على زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة

وفد من جمعية رجال الأعمال يختتم مشاركته في قمة الأعمال العربية التركية الثانية

وفد من جمعية رجال الأعمال يختتم مشاركته في قمة الأعمال العربية التركية الثانية

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لقرى الأطفال (SOS)

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لقرى الأطفال (SOS)

حماس تدعو للمشاركة في فجر وجمعة &#34;مرابطون رغم الابعاد&#34;

حماس تدعو للمشاركة في فجر وجمعة "مرابطون رغم الابعاد"

أبو بكر يدين سياسة الاعتداءات الإجرامية التي يتعرض لها الفلسطينيون أثناء اعتقالهم

أبو بكر يدين سياسة الاعتداءات الإجرامية التي يتعرض لها الفلسطينيون أثناء اعتقالهم

&#34;المرور&#34; بغزة: عشرة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: عشرة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

&#34;فلفل&#34; صديق الشهيدة شيرين أبو عاقلة لا يزال ينتظرها

"فلفل" صديق الشهيدة شيرين أبو عاقلة لا يزال ينتظرها

اجتمعت مع طليقها في منزل جورج وسوف..أحدث ظهور لأمل عرفة وبناتها

اجتمعت مع طليقها في منزل جورج وسوف..أحدث ظهور لأمل عرفة وبناتها

هل انتهى مشوارها السينمائي..آمبر هيرد تحسم الأمر

هل انتهى مشوارها السينمائي..آمبر هيرد تحسم الأمر

محمد عساف يتألق من جديد باللهجة العراقية..ويكشف عن وجه ابنه

محمد عساف يتألق من جديد باللهجة العراقية..ويكشف عن وجه ابنه

شاهد: بثينة الرئيسي تتعرّض لموقف محرج للغاية

شاهد: بثينة الرئيسي تتعرّض لموقف محرج للغاية

شاهد: بطلة مسلسل (إجازة مفتوحة) تُنهي 13 عاماً من الحب بزفاف أسطوري

شاهد: بطلة مسلسل (إجازة مفتوحة) تُنهي 13 عاماً من الحب بزفاف أسطوري

شاكيرا تُغضب بيكيه..ولهذا السبب سيلجأ للقضاء

شاكيرا تُغضب بيكيه..ولهذا السبب سيلجأ للقضاء

هذا ما اشترطته نجمة البوب بريتني سبيرز على زوجها قبل الزواج

هذا ما اشترطته نجمة البوب بريتني سبيرز على زوجها قبل الزواج

بعد إعلان زواجها للمرة الأولى..الظهور الأول لأبناء ريم مصطفى

بعد إعلان زواجها للمرة الأولى..الظهور الأول لأبناء ريم مصطفى

بعد يومين من إعلان طلاقها ومحاولة الانتحار..غزل وحب بين ياسمين الخطيب وزوجها

بعد يومين من إعلان طلاقها ومحاولة الانتحار..غزل وحب بين ياسمين الخطيب وزوجها

عربي

شاهد.. سوداني يوثق آخر لحظاته قبل قفزه بالنيل

شاهد.. سوداني يوثق آخر لحظاته قبل قفزه بالنيل

الرئيس الفنزويلي يجري زيارة رسمية للدوحة

الرئيس الفنزويلي يجري زيارة رسمية للدوحة

وزير الصحة المغربي يكشف عدد حالات &#34;جدري القردة&#34; المكتشفة في بلاده

وزير الصحة المغربي يكشف عدد حالات "جدري القردة" المكتشفة في بلاده

البحرين.. مرسوم ملكي بتعديل وزاري موسع شمل 17 حقيبة

البحرين.. مرسوم ملكي بتعديل وزاري موسع شمل 17 حقيبة