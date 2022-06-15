وفد من جمعية رجال الأعمال يختتم مشاركته في قمة الأعمال العربية التركية الثانية







رام الله - دنيا الوطناختتم وفد من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدس برئاسة كامل مجاهد مشاركته في قمة الأعمال العربية التركية الثانية التي عقدت في مدينة غازي عنتاب التركية بتنظيم من جمعية رجال الأعمال والمصنعين المستقلين الأتراك" الموصياد" ومشاركة أكثر من ألف و700 رجل أعمال تركي وعربي من 32 دولة.وتأتي هذه المشاركة تحت مظلة مجلس الأعمال الفلسطيني التركي وضمن مساعي الجمعية للتشبيك بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم من مختلف الدول العربية بشكل عام وتركيا بشكل خاص، كون أن جمعية رجال الأعمال عضوا في مجلس إدارة "الموصياد".وقال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدس كامل مجاهد خلال إجتماع مجلس إدارة "الموصياد" الذي عقد على هامش المؤتمر "انه تم التأكيد على طلب الجمعية السابق المتمثل عقد الدورة القادمة لقمة الأعمال العربية التركيةفي فلسطين خلال العام 2023 " مضيفا ان هذا الطلب كان قد لاقى ترحيبا واسعا من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة"وقدم مجاهد خلال كلمته في إجتماع مجلس الإدارة موجزا عن نشطات وفعاليات الجمعية التي نفذتها خلال الفترة الماضية، مشيرا الى أن الجمعية تسعى بشكل حثيث لخلق فرص إستثمارية وشراكات إستراتيجية لمشاريع تنموية في العديد من المجالات الإقتصادية تنفذ في فلسطين، وتطرق مجاهد الى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين بفعل استمرارالاحتلال على الأراضي الفلسطينية وممارساته القمعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني داعيا الجميع وخاصة الحكومة التركية الى ممارسة الضغوط على الاحتلال لوقف اعتداءاته على القدس والأقصى.هذا وشارك الوفد الفلسطيني في الجلسات الحوارية المتخصصة في مجال الذكاء الصناعي وتقنية الميتافيرس وتكنولوجيا المستقبل وجلسات حوارية حول الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى زيارة المعرض الذي أقيم على هامشالمؤتمر لأكثر من 120 شركة من تركيا ومن الدول العربية، وتنوعت نشاطات المعرض بين المنتجات الغذائية والمنسوجات والصناعات المختلفة والخدمات.هذا وكان قد حضر حفل افتتاح القمة التي استمرت يومين، وزير التجارة التركي محمد موش، والي غازي عنتاب داوود غول، رئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، وزير التجارة العراقي علاء الجبوري، بالإضافة إلى عدد من النواب فيمجلس الأمة التركي (البرلمان)، وسفراء عدة دول.وافتتح البرنامج الافتتاحي للقمة إيرول يرار رئيس منتدى الأعمال الدولي IBF، واستعرض رئيس موصياد محمود أصملي فعاليات ونشاطات جمعية موصياد في إطار العمل التجاري المشترك بين تركيا والعالم العربي.وقدمت رئيسة بلدية غازي عنتاب كلمة ترحيبية وعبرت عن سعادتها لاستضافة قمة الأعمال العربية التركية في غازي عنتاب، كما عبر والي غازي عنتاب عن أهمية العلاقات التجارية بين غازي عنتاب والدول القريبة، وأهمية غازي عنتاب الصناعية والتجارية واللوجستية.وعبر وزير التجارة التركي من خلال كلمته عن أهمية قمة الأعمال العربية التركية في تعزيز التجارة بين تركيا الدول العربية وخاصة بعد الآثار التي خلفها وباء (كورونا).ويذكر أنه تم تأُسيس "موصياد" في عام 1990 في مدينة اسطنبول، من قبل رجال أعمال أتراك، وتضم أكثر من 10 آلاف رجل أعمال تركي، و60 ألف شركة، ولها 89 مكتبا تمثيليا في جميع أنحاء تركيا، بالإضافة إلى المكاتب التمثيلية في أوروباوالعديد من الدول العربية.هذا وضم الوفد الفلسطيني كل من رائد سلامة رئيس مجلس الرقابة في الجمعية، هشام زيد عضو مجلس الإدارة، ، سمير عبد السلام عضو مجلس الرقابة في الجمعية، ومن أعضاء الهيئة العامة جمال ملحم، بسام الشكعة، محمد صابري، وجهاد عقل مدير عام الجمعية.