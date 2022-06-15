شؤون فلسطينية

"الخارجية": محاولات دمج اسرائيل في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية مصيرها الفشل

"الخارجية": محاولات دمج اسرائيل في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية مصيرها الفشل
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن دمج اسرائيل في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية مصيرها الفشل.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن سياسة دولة الاحتلال الهادفة للقفز عن القضية الفلسطينية لتحقيق أوسع اندماج لها في الشرق الأوسط بعيدا عن حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي كشرط واجب لن يؤدي إلى تحقيق هذا الاندماج، كما أنه يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، هذا بالإضافة الى أن هذه السياسة الإسرائيلية المعلنة دليل جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي.

كما أكدت أيضاً، أن حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً ووفق قرارات الشرعية الدولية هو المفتاح لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ودون ذلك فان النتيجة إطالة أمد الصراع وخلق المزيد من التوترات والانفجارات، ان لم يؤدي إلى حرب دينية لا يمكن السيطرة عليها.

وحذرت الوزارة الادارة الامريكية والمجتمع الدولي من التعاطي مع مواقف وسياسة المتطرف نفتالي بينت واليمين الإسرائيلي الذي يعرقل ويمنع نجاح الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وأشارت "الخارجية" الى أنه ومنذ تسلمه لمهامه رئيساً لوزراء دولة الاحتلال، أطلق نفتالي بينت جملة من المواقف المتطرفة الرافضة لوجود عملية سياسية مع الفلسطينيين، محاولا إطلاق رصاصة الرحمة على اية جهود إقليمية ودولية هادفة لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.

ورأت الوزارة أن ما يصرح به نفتالي بينت، لا يعدو كونه تكرارا ممجوجا لبنود صفقة القرن خاصة إذا ما قرأناه من زاوية ما تمارسه دولة الاحتلال على الأرض من عدوان استعماري تهويدي عنصري ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وما يرافقها من انتهاكات وجرائم يومية ليس لها إلا معنى واحد حسم مستقبل قضايا الصراع من جانب واحد وبقوة الاحتلال، عبر ابتلاع وضم المزيد من الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يغلق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتحويل أية أحاديث عن السلام والمفاوضات أو أية جهود بهذا الشأن إلى درب من الخيال وعدم الواقعية.

أخبار ذات صلة

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لقرى الأطفال (SOS)

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لقرى الأطفال (SOS)

غزة: &#34;النقل والمواصلات&#34; تكشف حقيقة وجود ارتفاع على أجرة المواصلات بالقطاع

غزة: "النقل والمواصلات" تكشف حقيقة وجود ارتفاع على أجرة المواصلات بالقطاع

فيديو.. &#34;الشعبية&#34; و&#34;الديمقراطية&#34;: الانقسام لحظة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني

فيديو.. "الشعبية" و"الديمقراطية": الانقسام لحظة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني

السلطة الفلسطينية وإسرائيل ترفضان مقترحاً قدّمه الوفد الأمريكي قُبيل زيارة بايدن

السلطة الفلسطينية وإسرائيل ترفضان مقترحاً قدّمه الوفد الأمريكي قُبيل زيارة بايدن

غزة: &#34;النيابة&#34; تصدر بياناً بشأن توقيف رئيس جامعة فلسطين سالم صباح

غزة: "النيابة" تصدر بياناً بشأن توقيف رئيس جامعة فلسطين سالم صباح

&#34;الخارجية&#34;: تركيا تلغي شرط إبراز فحص سلبي أو شهادة تطعيم عند دخول أراضيها

"الخارجية": تركيا تلغي شرط إبراز فحص سلبي أو شهادة تطعيم عند دخول أراضيها

جامعة فلسطين تدين احتجاز رئيسها الدكتور سالم صباح

جامعة فلسطين تدين احتجاز رئيسها الدكتور سالم صباح

حماس تدعو للمشاركة في فجر وجمعة &#34;مرابطون رغم الابعاد&#34;

حماس تدعو للمشاركة في فجر وجمعة "مرابطون رغم الابعاد"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لقرى الأطفال (SOS)

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لقرى الأطفال (SOS)

حماس تدعو للمشاركة في فجر وجمعة &#34;مرابطون رغم الابعاد&#34;

حماس تدعو للمشاركة في فجر وجمعة "مرابطون رغم الابعاد"

أبو بكر يدين سياسة الاعتداءات الإجرامية التي يتعرض لها الفلسطينيون أثناء اعتقالهم

أبو بكر يدين سياسة الاعتداءات الإجرامية التي يتعرض لها الفلسطينيون أثناء اعتقالهم

&#34;المرور&#34; بغزة: عشرة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: عشرة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الخميس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

مصرع عامل وإصابة آخرين إثر حادث طرق جنوب الخليل

مصرع عامل وإصابة آخرين إثر حادث طرق جنوب الخليل

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

منوعات

هل انتهى مشوارها السينمائي..آمبر هيرد تحسم الأمر

هل انتهى مشوارها السينمائي..آمبر هيرد تحسم الأمر

محمد عساف يتألق من جديد باللهجة العراقية..ويكشف عن وجه ابنه

محمد عساف يتألق من جديد باللهجة العراقية..ويكشف عن وجه ابنه

شاهد: بثينة الرئيسي تتعرّض لموقف محرج للغاية

شاهد: بثينة الرئيسي تتعرّض لموقف محرج للغاية

شاهد: بطلة مسلسل (إجازة مفتوحة) تُنهي 13 عاماً من الحب بزفاف أسطوري

شاهد: بطلة مسلسل (إجازة مفتوحة) تُنهي 13 عاماً من الحب بزفاف أسطوري

شاكيرا تُغضب بيكيه..ولهذا السبب سيلجأ للقضاء

شاكيرا تُغضب بيكيه..ولهذا السبب سيلجأ للقضاء

هذا ما اشترطته نجمة البوب بريتني سبيرز على زوجها قبل الزواج

هذا ما اشترطته نجمة البوب بريتني سبيرز على زوجها قبل الزواج

بعد إعلان زواجها للمرة الأولى..الظهور الأول لأبناء ريم مصطفى

بعد إعلان زواجها للمرة الأولى..الظهور الأول لأبناء ريم مصطفى

بعد يومين من إعلان طلاقها ومحاولة الانتحار..غزل وحب بين ياسمين الخطيب وزوجها

بعد يومين من إعلان طلاقها ومحاولة الانتحار..غزل وحب بين ياسمين الخطيب وزوجها

للمرة الأولى..الفنانة المصرية ريم مصطفى تكشف أسراراً خطيرة عن حياتها

للمرة الأولى..الفنانة المصرية ريم مصطفى تكشف أسراراً خطيرة عن حياتها

لمى الرهونجي تعايد ابنتها في ميلادها..عمَّة ابنتها فنانة شهيرة

لمى الرهونجي تعايد ابنتها في ميلادها..عمَّة ابنتها فنانة شهيرة

عربي

شاهد.. سوداني يوثق آخر لحظاته قبل قفزه بالنيل

شاهد.. سوداني يوثق آخر لحظاته قبل قفزه بالنيل

الرئيس الفنزويلي يجري زيارة رسمية للدوحة

الرئيس الفنزويلي يجري زيارة رسمية للدوحة

وزير الصحة المغربي يكشف عدد حالات &#34;جدري القردة&#34; المكتشفة في بلاده

وزير الصحة المغربي يكشف عدد حالات "جدري القردة" المكتشفة في بلاده

البحرين.. مرسوم ملكي بتعديل وزاري موسع شمل 17 حقيبة

البحرين.. مرسوم ملكي بتعديل وزاري موسع شمل 17 حقيبة