مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لقرى الأطفال (SOS)

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، في مكتبه اليوم، المدير الإقليمي لقرى الأطفال (SOS) توم مالفت، ومدير قرى الأطفال في فلسطين محمد شلالدة بحضور الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية خلود عبد الخالق ومحمد القرم مدير عام الأسرة والطفولة.ورحب الوزير بالوفد الزائر مثمناً عالياً جهودهم في خدمة الأطفال، وأكد على أهمية مؤسسة قرى الأطفال وعملها في دولة فلسطين لما يقارب (35) عاماً، وما يقدمونه من خدمات مميزة وراقية لهذه الشريحة من الأطفال بداخل أسوار المؤسسة وخارجها، داعياً لمزيداً من التعاون من أجل الحفاظ على الأطفال فاقدي الرعاية الأبوية.وأضاف أن الوزارة تحرص على تطوير برامج قرى الأطفال SOS فلسطين وضمان أفضل ترتيبات الرعاية المناسبة للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية الملائمة، كونها صرح وطني رائد في حماية الطفولة، وطالب الوزير بالمساعدة في استكمال إجراءات تسجيل قرى الأطفال في فلسطين كمؤسسة وطنية حسب تجربة SOS في معظم دول العالم.بدوره رحب توم مالفت بالجهود التي تبذلها الوزارة في دعم قرى الأطفال والعمل معهم كشريك، وأوضح أن هناك طموح كبير و مشترك مع الوزارة لتحسين أوضاع الأطفال في فلسطين، وفي نهاية اللقاء شكر الوزير جميع العاملين في قرى الأطفال والدور المهم الذين يقومون به في بناء الطفل وتنميته .