غزة: "النقل والمواصلات" تكشف حقيقة وجود ارتفاع على أجرة المواصلات بالقطاع

خاص دنيا الوطن- مدلين خلة

نفى الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، بغزة، أنيس عرفات وجود أي ارتفاع على أجرة المواصلات والنقل لجميع المركبات العاملة.وأكد عرفات في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" أن وزارته في حالة انعقاد دائم وبشكل مستمر مع صناع القرار وجمعية النقل العام في حال ارتفع سعر لتر السولار والمحروقات لإيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف من المواطنين والسائقين وتقديم تسهيلات لهم.وبين أن الوزارة تسعى لراحة المواطنين والسائقين ورفع الضرر عنهم من خلال بعض الخدمات والتسهيلات التي تقدمها والتي كان آخرها اصدار حملة خصم 50% على رسوم ترخيص مركبات العمومي.ودعت النقل والمواصلات أصحاب المركبات إلى استغلال هذه الحملة المستمرة حتى نهاية الشهر الحالي والتي تهدف لرفع العبء عن السائقين في ظل ارتفاع أسعار الوقود.