شؤون فلسطينية

السلطة الفلسطينية وإسرائيل ترفضان مقترحاً قدّمه الوفد الأمريكي قُبيل زيارة بايدن

السلطة الفلسطينية وإسرائيل ترفضان مقترحاً قدّمه الوفد الأمريكي قُبيل زيارة بايدن
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، رفض السلطة الفلسطينية وإسرائيل اقتراحاً قدمه وفدًا أميركيًا عن إمكانية عقد لقاء مشابه لاجتماع النقب الذي شارك فيه وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ودول عربية، في آذار/ مارس الماضي.

وأفاد موقع (عرب 48)، أن الوفد الأمريكي يزور فلسطين تمهيدًا لزيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإسرائيل والضفة الغربية، الشهر المقبل.

وشدد مسؤولون فلسطينيون على أنه يجب أن يصدر عن لقاء كهذا إعلان بالالتزام، من جانب إسرائيل، بحل الدولتين استندا إلى حدود العام 1967، وإلا فإن لا جدوى من عقده، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين فلسطينيين ودبلوماسيين غربيين.


واحتج مسؤولون فلسطينيون خلال محادثات مع مسؤولين أميركيين ودبلوماسيين غربيين على أن أي مطلب فلسطيني لدفع عملية سياسية فلسطينية – إسرائيلية، يقابل برد بأن وضع الحكومة الإسرائيلية حساس، بسبب الأزمة السياسية واحتمال سقوطها، وأنه لا يوجد احتمال لدفع خطوات كهذه في هذه المرحلة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني قوله إن "التوجه هو كأنه في إسرائيل فقط توجد حكومة ورأي عام ينبغي أخذها بالحسبان. ماذا بالنسبة للرأي العام الفلسطيني والعدوان ضد الفلسطينيين؟".

ورفضت إسرائيل مبادرة أميركية لعقد لقاء بمشاركة الفلسطينيين. وقال مسؤولون سياسيون إسرائيليون لنظرائهم الأميركيين إن اقتراح عقد لقاء كهذا هو "فكرة سيئة، ستبدو مثل بداية عملية سياسية من دون إمكانية لنجاحها"، وفقا للصحيفة. واعتبروا أن "إسرائيل ليست بحاجة لأي أحد كي تتحدث مع الفلسطينيين والجانبين يتحدثان بشكل دائم"، في إشارة إلى التنسيق الأمني بينهما.

وطرح الجانب الفلسطيني خلال محادثات مع المسؤولين الأميركيين مطالب تتعلق بإدارة بايدن ولا علاقة للحكومة الإسرائيلية بها. وبين هذه المطالب إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من "قائمة المنظمات الإرهابية"، وإعادة المساعدات المالية الأميركية ومن جانب دول الخليج، التي جرى تجميدها خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وقال مسؤول فلسطيني إن "هذه قرارات أميركية مستقلة وليست بحاجة إلى لقاءات قمة جوفاء من أجل دفعها قدما. وبالإمكان التقدم مقابل الإدارة، التي ربما هي مختلفة من حيث خطابها عن إدارة ترامب، لكننا لم نرصد تغييرا في السياسة حتى الآن".

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: محاولات دمج اسرائيل في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية مصيرها الفشل

"الخارجية": محاولات دمج اسرائيل في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية مصيرها الفشل

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لقرى الأطفال (SOS)

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لقرى الأطفال (SOS)

غزة: &#34;النقل والمواصلات&#34; تكشف حقيقة وجود ارتفاع على أجرة المواصلات بالقطاع

غزة: "النقل والمواصلات" تكشف حقيقة وجود ارتفاع على أجرة المواصلات بالقطاع

فيديو.. &#34;الشعبية&#34; و&#34;الديمقراطية&#34;: الانقسام لحظة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني

فيديو.. "الشعبية" و"الديمقراطية": الانقسام لحظة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني

غزة: &#34;النيابة&#34; تصدر بياناً بشأن توقيف رئيس جامعة فلسطين سالم صباح

غزة: "النيابة" تصدر بياناً بشأن توقيف رئيس جامعة فلسطين سالم صباح

&#34;الخارجية&#34;: تركيا تلغي شرط إبراز فحص سلبي أو شهادة تطعيم عند دخول أراضيها

"الخارجية": تركيا تلغي شرط إبراز فحص سلبي أو شهادة تطعيم عند دخول أراضيها

جامعة فلسطين تدين احتجاز رئيسها الدكتور سالم صباح

جامعة فلسطين تدين احتجاز رئيسها الدكتور سالم صباح

حماس تدعو للمشاركة في فجر وجمعة &#34;مرابطون رغم الابعاد&#34;

حماس تدعو للمشاركة في فجر وجمعة "مرابطون رغم الابعاد"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لقرى الأطفال (SOS)

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لقرى الأطفال (SOS)

حماس تدعو للمشاركة في فجر وجمعة &#34;مرابطون رغم الابعاد&#34;

حماس تدعو للمشاركة في فجر وجمعة "مرابطون رغم الابعاد"

أبو بكر يدين سياسة الاعتداءات الإجرامية التي يتعرض لها الفلسطينيون أثناء اعتقالهم

أبو بكر يدين سياسة الاعتداءات الإجرامية التي يتعرض لها الفلسطينيون أثناء اعتقالهم

&#34;المرور&#34; بغزة: عشرة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: عشرة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الخميس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

مصرع عامل وإصابة آخرين إثر حادث طرق جنوب الخليل

مصرع عامل وإصابة آخرين إثر حادث طرق جنوب الخليل

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

منوعات

هل انتهى مشوارها السينمائي..آمبر هيرد تحسم الأمر

هل انتهى مشوارها السينمائي..آمبر هيرد تحسم الأمر

محمد عساف يتألق من جديد باللهجة العراقية..ويكشف عن وجه ابنه

محمد عساف يتألق من جديد باللهجة العراقية..ويكشف عن وجه ابنه

شاهد: بثينة الرئيسي تتعرّض لموقف محرج للغاية

شاهد: بثينة الرئيسي تتعرّض لموقف محرج للغاية

شاهد: بطلة مسلسل (إجازة مفتوحة) تُنهي 13 عاماً من الحب بزفاف أسطوري

شاهد: بطلة مسلسل (إجازة مفتوحة) تُنهي 13 عاماً من الحب بزفاف أسطوري

شاكيرا تُغضب بيكيه..ولهذا السبب سيلجأ للقضاء

شاكيرا تُغضب بيكيه..ولهذا السبب سيلجأ للقضاء

هذا ما اشترطته نجمة البوب بريتني سبيرز على زوجها قبل الزواج

هذا ما اشترطته نجمة البوب بريتني سبيرز على زوجها قبل الزواج

بعد إعلان زواجها للمرة الأولى..الظهور الأول لأبناء ريم مصطفى

بعد إعلان زواجها للمرة الأولى..الظهور الأول لأبناء ريم مصطفى

بعد يومين من إعلان طلاقها ومحاولة الانتحار..غزل وحب بين ياسمين الخطيب وزوجها

بعد يومين من إعلان طلاقها ومحاولة الانتحار..غزل وحب بين ياسمين الخطيب وزوجها

للمرة الأولى..الفنانة المصرية ريم مصطفى تكشف أسراراً خطيرة عن حياتها

للمرة الأولى..الفنانة المصرية ريم مصطفى تكشف أسراراً خطيرة عن حياتها

لمى الرهونجي تعايد ابنتها في ميلادها..عمَّة ابنتها فنانة شهيرة

لمى الرهونجي تعايد ابنتها في ميلادها..عمَّة ابنتها فنانة شهيرة

عربي

شاهد.. سوداني يوثق آخر لحظاته قبل قفزه بالنيل

شاهد.. سوداني يوثق آخر لحظاته قبل قفزه بالنيل

الرئيس الفنزويلي يجري زيارة رسمية للدوحة

الرئيس الفنزويلي يجري زيارة رسمية للدوحة

وزير الصحة المغربي يكشف عدد حالات &#34;جدري القردة&#34; المكتشفة في بلاده

وزير الصحة المغربي يكشف عدد حالات "جدري القردة" المكتشفة في بلاده

البحرين.. مرسوم ملكي بتعديل وزاري موسع شمل 17 حقيبة

البحرين.. مرسوم ملكي بتعديل وزاري موسع شمل 17 حقيبة