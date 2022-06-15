غزة: "النيابة" تصدر بياناً بشأن توقيف رئيس جامعة فلسطين سالم صباح

رام الله - دنيا الوطنأصدرت النيابة العامة بغزة، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن احتجاز رئيس جامعة فلسطين، د. سالم صباح.وقالت النيابة العامة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها أنهت تحقيقاتها بشأن شكوى جامعة فلسطين ووزارة التربية والتعليم، وقد أسندت التهم للمذكور وآخرين طِبقاً للوقائع والبينات والتقارير الفنية.وتؤكد النيابة العامة أنها قد "أمهلت المتهم الفرصة الكافية لتقديم أوجه دفاعه دون جدوى مما استدعى توقيفه حسب الأصول، وأنها قد راعت سلامة الإجراءات المتخذة؛ بما يحقق سيادة القانون".وأصدرت جامعة فلسطين اليوم الأربعاء، بياناً توضيحياً، أدانت من خلاله احتجاز رئيس الجامعة، الدكتور سالم صباح، والطريقة التي تمت خلالها عملية الاحتجاز، مشيرة إلى أن "د. سالم صباح شخصية اعتبارية وقامة علمية".وتؤكد جامعة فلسطين في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها مؤسسة أكاديمية وطنية تسعى لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني بكل ما تملك من إمكانيات وأدوات في سياق بناء منظومة تعليمية أكاديمية متقدمة، وفق برامج وسياسات عمل مهنية محترفة.وأضحت الجامعة أمام التطورات الأخيرة، أنها على تواصل مع جهات الاختصاص وعلى رأسها وزارة التعليم العالي، بما يحقق مصلحة منظومة التعليم العالي ومصلحة أبنائنا الطلبة وفق القواعد والإجراءات الرسمية المعمول بها.وأكدت جامعة فلسطين حرصها على النظام والقانون، وحرصها على ألا يكون هناك أي تعسف في استخدامه ضد أياً من أبناء شعبنا بشكل عام، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الجامعة بشكل خالص.