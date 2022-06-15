جامعة فلسطين تدين احتجاز رئيسها الدكتور سالم صباح



وتؤكد جامعة فلسطين في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها مؤسسة أكاديمية وطنية تسعى لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني بكل ما تملك من إمكانيات وأدوات في سياق بناء منظومة تعليمية أكاديمية متقدمة، وفق برامج وسياسات عمل مهنية محترفة.





وأضحت الجامعة أمام التطورات الأخيرة، أنها على تواصل مع جهات الاختصاص وعلى رأسها وزارة التعليم العالي، بما يحقق مصلحة منظومة التعليم العالي ومصلحة أبنائنا الطلبة وفق القواعد والإجراءات الرسمية المعمول بها.



وأكدت جامعة فلسطين حرصها على النظام والقانون، وحرصها على ألا يكون هناك أي تعسف في استخدامه ضد أياً من أبناء شعبنا بشكل عام، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الجامعة بشكل خالص.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت جامعة فلسطين اليوم الأربعاء، بياناً توضيحياً، أدانت من خلاله احتجاز رئيس الجامعة، الدكتور سالم صباح، والطريقة التي تمت خلالها عملية الاحتجاز، مشيرة إلى أن "د. سالم صباح شخصية اعتبارية وقامة علمية".