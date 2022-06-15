مسؤول صحي إسرائيلي: التطعيم أقل نجاعة ضد المتحور الجديد لفيروس كورونا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء تسجيل 7661 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مع وجود زيادة في معدلات الإصابة والحالات الخطيرة التي بحاجة إلى تسرير في المستشفيات.بدوره، قال مُنسق (كورونا) في وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور سلمان زرقا، إن "50% من الإصابات النشطة شخصت بالإصابة بالمتحورة الجديدة "BA5"، حيث لا يوجد نجاعة للتطعيم ضده". (وفق عرب 48).وأوضح أنه يتم فحص فرض إجراءات للحد من تفشي الفيروس، وبضمنها وجوب وضع الكمامة في الأماكن المغلقة.وبلغ الإجمالي التراكمي للإصابات النشطة 34275 حالة نشطة، وذلك بعد تسجيل 730 إصابة جديدة منذ منتصف الليل حتى الساعة العاشرة صباحا.وأحصت وزارة الصحة الإسرائيلية 4202599 إصابة (بكورونا) 10882 حالة وفاة جراء الفيروس وذلك منذ الإعلان عن تفشي الجائحة في البلاد في آذار/مارس 20220.ومع ارتفاع معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.46، يلاحظ الارتفاع المتدرج في الحالات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 412 مصابا، بينهم 119 مصابا بحالة خطيرة، و30 وصفت حالتهم بالخطيرة جدا، بينما تم ربط 27 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 261 مصابا بالطفيفة.