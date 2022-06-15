حماس تدعو للمشاركة في فجر وجمعة "مرابطون رغم الابعاد"

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، بيانًا تدعو من خلاله الشعب الفلسطيني للحشد والمشاركة في فجر وجمعة (مرابطون رغم الإبعاد) حمايةً للأقصى وإفشالاً لسياسة إبعاد المرابطين الاحتلالية.





وقالت الحركة في بيانها، "ندعو جماهير شعبنا الصابر المرابط، في كلّ أنحاء أرضنا المحتلة، إلى شدّ الرّحال والمشاركة في فجر وجمعة (مرابطون رغم الإبعاد) تأكيداً على المضي في مسيرة الدفاع عن القدس والأقصى، ودعماً للمرابطين فيها، وتضامناً مع المبعدين عن الأقصى المبارك".





وتابعت: "نشيد بجماهير شعبنا الفلسطيني التي ضحّت ورابطت، ولا تزال تشكّل درعاً حامياً للمسجد الأقصى من الاقتحامات الاستفزازية، وإفشالاً لمخططات الاحتلال في تدنيسه وتقسيمه".





وأكدت الحركة خلال البيان على أنَّ "كلَّ محاولات الاحتلال لإبعاد شعبنا عن القدس والرّباط في المسجد الأقصى المبارك وشدّ الرّحال إليه، لن تفلح في تغييب دوره ومشاركته في مسيرة النضال والمقاومة الشاملة، حتّى انتزاع الحريَّة، وتحقيق النصر بتحرير الأرض والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

رام الله - دنيا الوطن