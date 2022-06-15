شؤون فلسطينية

لماذا أجّلت إسرائيل قرار هدم منزل الشهيد رعد حازم في جنين؟

لماذا أجّلت إسرائيل قرار هدم منزل الشهيد رعد حازم في جنين؟
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، اتخذ قرار تأجيل هدم منزل رعد حازم إلى ما بعد زيارة بايدن.

وبيّنت (إذاعة جيش الاحتلال)، أنه "كان من المفترض أن تبدأ عملية هدم المنزل الليلة، وكانت القوات جاهزة".

وأضافت "لكن قبل ساعات من دخول القوات إلى جنين، طالب بينيت بإعادة النظر في الأمر، وردت مؤسسة الأمن بإرجاء أمر الهدم".

وفي السابع من أبريل/ نيسان الماضي، نفذ الشهيد رعد حازم عملية (ديزنغوف) في تل أبيب، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وجرح عشرة مستوطنين آخرين.








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