"إصلاح الجهاد" يرعى صلحاً عشائرياً في غزة

وأشاد أبو الوليد السعودي ، خلال إتمام الصلح، بروح التسامح التي تجسدت ببن أبناء العائلتين ، متمنياً لهما مزيداً من التماسك والتعاضد، مثمناً جهود كل من ساهم في إتمام هذا الصلح.



وأكد السعودي أن إشاعة روح التصالح الداخلي والسلم الأهلي والمجتمعي، يعتبر جزء لا يتجزأ من تمتين الجبهة الداخلية للمجتمع الفلسطيني؛ لتعزيز صموده في مواجهة التحديات الخارجية التي تهدد وجوده.



وبدورها، ثمنت العائلتان دور لجنة الإصلاح في إتمام هذا الصلح، الذي يعتبر خطوة مهمة على طريق تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وأكدت على إتمام الصلح العشائري وبداية صفحة جديدة من العفو والتسامح والألفة، شاكرين كافة الجهود التي بذلها رجال الإصلاح وأهل الخير من أجل إنهاء الخلاف بينهم.



رام الله - دنيا الوطنرعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح في إقليم غزة، صلحاً عشائريًا بين عائلتي " النبيه وأبو عصر" على آثر شجار بينهم ، وحضر الصلح الشيخ أبو الوليد السعودي وعدد من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح من اللجنة في منطقة.