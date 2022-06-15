صور.. مركز الإعلام المجتمعي يختتم تدريب حول مهارات التشبيك والتسويق الرقمي للأكاديميات









رام الله - دنيا الوطن"كنت محظوظة بالمشاركة في تدريب مهارات التشبيك والتسويق الرقمي، صحيح أنها ليست الدورة التدريبية الأولى التي أحصل عليها؛ إلا أنها الأكثر تميزاً من حيث المحتوى، والمدربين/ات، والمجموعة التدريبية المتعاونة، هذه الدورة مثلت لي فرصة رائعة، وفتحت أمامنا أفق واسعة حول كيف نسوق أنفسنا، وننشر معلوماتنا، ونستفيد ونفيد غيرنا من تخصصاتنا عبر الإنترنت" تقول الأكاديمية المشاركة في التدريب د. فاطمة حلس.وقد اختتم مركز الإعلام المجتمعي CMC، تدريب تطوير قدرات الأكاديميات حول مهارات التشبيك والتسويق الرقمي، بمشاركة 19 أكاديمية من عضوات هيئة الأكاديميات الفلسطينيات PAC، وذلك ضمن أنشطة مشروع “تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة في المؤسسات الأكاديمية – احترمها″، الذي ينفذه CMC للعام الثاني على التوالي بالشراكة مع مؤسسة هينرش بل الألمانية.ويهدف مشروع احترمها إلى تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة من خلال رفع وعي طلبة الجامعات والأكاديميين بحقوق المرأة، وتمكين الأكاديميات ومأسسة هيئة الأكاديميات الفلسطينيات التي تم تشكيلها قبل أكثر من عامين؛ بهدف خلق جسم نسوي مستقل قادر على الدفاع عن حقوق الأكاديميات وتمثيلهن.وتمكنت 19 أكاديمية خلال 20 ساعة تدريبية امتدت على مدار 4 أيام متواصلة، من تعزيز قدرتهن على إعداد رسائل مقنعة، واستخدام أفضل الاستراتيجيات لإيصالها، وتحسين القدرة على التشبيك ونسج العلاقات الأكاديمية، وتحديد أفضل وسيلة للوصول لنقاط الاتصال، كما وتعرفن على قوة الإعلام الاجتماعي كأداة تغيير، ومفهوم التسويق الرقمي، وعيوبه ومزاياه، ومكونات الخطة التسويقية، وكيفية إنتاجها.واستطاعت الأكاديميات خلال التدريب من التعرف على أنواع التسويق بالمحتوى، ومهاراته، وخصائص كل شبكة وطرق استخدامها في التسويق، وكيفية بناء ونشر علامة تجارية خاصة بهن، وآلية استخدام مهارات التواصل رقمياً مع العملاء، إضافةً إلى كيفية إدارة حساباتهن على منصات التواصل الاجتماعي، وآلية استخدامها في طرح قضايا المرأة في المؤسسات الأكاديمية.وأثنت الأكاديميات المشاركات في التدريب على نوعية وأهمية الموضوعات المطروحة، وطريقة التدريب، وأجمعن على ضرورة تطوير برامج تدريبية متخصصة حول مهارات التشبيك والتسويق الرقمي، تساهم في تحقيق أقصى استفادة من وسائل التواصل الاجتماعي للأكاديميات في قطاع غزة.من الجدير بالذكر أن مركز الإعلام المجتمعي قد نفذ ضمن أنشطة مشروع احترمها (2) جلستين حواريتين للصحافيين/ات وسفراء حقوق المرأة لدى CMC؛ وذلك بهدف مناقشة أهم قضايا المرأة في الجامعات التي يجب تسليط الضوء عليها إعلامياً، وعقد أيضاً سلسلة من جلسات النقاش في جامعات الأزهر والأقصى وفلسطين حول حقوق المرأة في المؤسسات الأكاديميات بمشاركة أكثر من 60 أكاديمي/ة، ونظم سلسلة زيارات تعريف وتشبيك للمؤسسات الأهلية بمشاركة اللجنة التحضيرية لهيئة الأكاديميات الفلسطينيات PAC، ويستعد لتنفيذ مخيم احترمها لتطوير قدرات الطلبة وخريجي/ات الإعلام والحقوق في الجامعات.يُشار إلى أن مركز الإعلام المجتمعي (CMC) هو مؤسسة أهلية تعمل في قطاع غزة منذ عام 2007، تسعى لتطوير دور الإعلام في تناوله للقضايا المجتمعية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة وثقافة حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا المرأة والشباب وتسليط الضوء عليها بشتى الوسائل الإعلامية ضمن النهج القائم على حقوق الإنسان.