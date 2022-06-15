دولي

إذاعة الجيش: إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقا لتصدير الغاز الطبيعي اليوم الأربعاء

إذاعة الجيش: إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقا لتصدير الغاز الطبيعي اليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل والإمارات ستوقعان اتفاقًا جديدًا اليوم الأربعاء.

وبحسب ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن وزارة الطاقة الإسرائيلية،  فإن إسرائيل والإمارات ستوقعان اليوم اتفاقاً لتصدير الغاز الطبيعي.

وأوضحت قناة (كان) الإسرائيلية، أن وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار ستشارك في الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة باستضافة وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا ووزراء الطاقة من اليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه سيتم التوقيع على اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وسيحضر الحدث رئيسة المفوضية الأوروبية (أورسولا فون دير لاين)، حيث ستوقع وزيرة الطاقة إلهرار مع نظرائها من الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية تسمح لأول مرة بتصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي من "إسرائيل" إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت الإمارات قد وقعت مع إسرائيل، قبل فترة وجيزة، اتفاقية للتجارة الحرة في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين الطرفين.

كما ووقعت أيضًا مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال النقل البحري وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام.

ويشار إلى أن إسرائيل وقّعت في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر 2020 في واشنطن اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحضوره.

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