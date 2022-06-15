غزة: فصائل المقاومة الفلسطينية تدين أحداث جامعة النجاح





ووصفت الفصائل في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحداث بأنها "اعتداء آثم على الطلاب وهو تعدي خطير على حريات وحقوق الطلبة ويعبر عن مدى حالة الفلتان والبلطجة التي تعيشها الضفة من قبل أجهزة أمن السلطة"، وفق تعبير البيان.



كما أدانت الفصائل الاعتداء على ناصر الدين الشاعر، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بالاعتداء على الطلاب، بما يضمن حق الطلاب بالتعبير والتنظيم والعمل النقابي الحر.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، بيانًا صحفيًا، اليوم الخميس، أدانت من خلاله الأحداث التي وقعت في جامعة النجاح أمس.