الرئيس الفنزويلي يجري زيارة رسمية للدوحة

نيكولاس مادورو، عصر أمس الثلاثاء العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية غير محددة المدة.



وأوضحت وكالة الانباء القطرية أنه وخلال لقاء الأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني،مع الرئيس مادورو سيجري استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وترتبط قطر وفنزويلا بعلاقات تعاون تاريخية جيدة، وصداقة قوية، وقد شهدت هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، تقدما كبيرا في العديد من المجالات من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.



ومن أبرزها قيام الشيخ تميم بزيارتين لفنزويلا خلال مايو/ أيار ونوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وإجراء الرئيس مادورو زيارتين للدوحة خلال يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول من العام نفسه، وزيارة ثالثة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016. بحسب الوكالة.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، الثلاثاء، قال سفير الدوحة في كراكاس، راشد بن محسن فطيس، إن زيارة الرئيس مادورو تتويج لمسيرة العلاقات بين الجانبين، والتي بدأت رسميا في 24 مايو 1973، عندما اتفق البلدان على إقامة علاقات دبلوماسية.



وأشار بن فطيس إلى وجود 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين قطر وفنزويلا، تشمل مختلف القطاعات، مثل النقل الجوي، وتجنب الازدواج الضريبي، وإلغاء التأشيرات، والمشاورات السياسية، والمجالات القضائية والمالية والجمركية والسياحية والزراعية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن وصول الرئيس الفنزويلي