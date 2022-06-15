قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدسوذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت، ستة مواطنين، بعد مداهمة منازلهم في مدن الضفة الغربية والقدس.وأوضحت المصادر، أنه تم اعتقال الشاب أحمد حماد من مخيم عايدة شمال بيت لحم وشابًا آخر لم تعرف هويته من قرية خربثا المصباح غرب رام الله ، والشاب أحمد حماد من مخيم عايدة شمال بيت لحم.كما واعتقلت قوات الاحتلال اعتقل الشاب رامي جمجوم من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، عقب الاعتداء عليه، ما أدى لإصابته برضوض في أنحاء جسده.ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر عبدالله العاصي، والشابين إبراهيم مطر، وعصام زبلح، خلال حملة مداهمات في عدة مناطق بالمحافظة، في مدينة نابلس .