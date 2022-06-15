مصرع عامل وإصابة آخرين إثر حادث طرق جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي عامل فلسطيني في الثلاثينيات من عمره مصرعه صباح اليوم الأربعاء، وأصيب ثلاثة عمال بجروح خطيرة إثر حادث تصادم بين شاحنة ومركبة بالقرب من معبر ترقوميا جنوب مدينة الخليل.وهرعت طواقم الإسعاف الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إلى المكان فور تلقيها بلاغا عن جرحى جراء حادث الطرق الذي وقع على شارع رقم 60 بالقرب من معبر ترقيوما. (وفق عرب 48)وأقرت الطواقم الطبية وفاة شخص بالثلاثينات من عمره تأثرا بإصابته الحرجة، وذلك بعد أن فشلت محاولات إنقاذ حياته، فيما نقل 3 أشخاص بحالة وصفت بالخطيرة لاستكمال العلاج في المستشفيات الفلسطينية.