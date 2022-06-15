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وزير الصحة المغربي يكشف عدد حالات "جدري القردة" المكتشفة في بلاده

وزير الصحة المغربي يكشف عدد حالات "جدري القردة" المكتشفة في بلاده
وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن  وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، تسجيل إصابة مؤكدة لمرض "جدري القرود" في البلاد، وذلك في معرض سرده لآخر مستجدات الوضع الوبائي لهذه العدوى الفيروسية.

وأكد آيت الطالب في جلسة مساءلة بمجلس المستشارين: "هناك حالة مصابة مؤكدة وحالة مشتبه فيها اليوم (تأكد أنها سلبية بعد التحليل المخبري)، و7 حالات تم التأكد من عدم إصابتها". 

وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي :" إن الوضع بهذا الشأن تحت السيطرة"، لافتا إلى أن "الوزارة لها تجارب في تدبير أزمات فيروس ايبولا وفيروس كورونا، مما مكنها من وضع خطة لترقب هذه الأمراض".

وأضاف أن "الوحدات التابعة للوزارة توجد في المعابر الحدودية لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بمرض جدري القردة بسهولة، ويمكنها أن تقوم بإنذار لوزارة الصحة للبدء في القيام بإجراءات على المستوى الجهوي"، مضيفا أن "الإجراءات تتمثل في عزل المصابين داخل مساكنهم، ومعالجتهم حسب أعراضهم، لأنه ليس هناك علاج خاص بجدري القردة".

وأفاد آيت الطالب بأن الكشف عن جدري القردة بالمغرب  يجري من خلال التشخيص الكلينيكي والمخبري، لافتا إلى وجود "4 مختبرات قادرة على القيام بتحليل PCR، هي المختبر الوطني للوقاية، المختبر العسكري بالرباط، المختبر العسكري بمراكش، ومعهد باستور بالدار البيضاء".

ورأى وزير الصحة  المغربي أن وزارته "غير ملزمة بالزيادة في عدد هذه المختبرات، لأن المرض ليس متفشيا والوضع مضبوط في المناطق الحدودية وعلى مستوى تكوين المهنيين".

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