شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: زيادة حصة عمال الضفة الغربية إلى 120 ألف عامل

إعلام إسرائيلي: زيادة حصة عمال الضفة الغربية إلى 120 ألف عامل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بزيادة حصة العمال الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية، اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وأوضحت الصحفية، بأنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء، قرر الجيش زيادة حصة العمال الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية من 100 ألف إلى 120 ألف عامل بهدف، "تقليل فرص وقوع عمليات"، وفق تعبيرها.

يأتي ذلك بعد عدة أيام، من قرار نفتالي بينت، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بزيادة عدد عمال قطاع غزة المسموح بدخولهم لإسرائيل الى 15 ألف عامل بدلاً من 12 ألف.

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