شؤون فلسطينية

الشيخ يضع وفدًا من وزارة الخارجية الفرنسية في صورة آخر التطورات السياسية

الشيخ يضع وفدًا من وزارة الخارجية الفرنسية في صورة آخر التطورات السياسية
الشيخ يستقبل وفدا من وزارة الخارجية الفرنسية
رام الله - دنيا الوطن
وضع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، وفدا رفيع المستوى من وزارة الخارجية الفرنسية برئاسة مدير إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان والفرنكوفونية فابيان بينون.

ووضع الشيخ، الوفد بصورة آخر التطورات والمستجدات السياسية بما يخص القضية الفلسطينية على كافة المستويات الإقليمية والعالمية، والاعتداءات الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين خاصة في مدينة القدس.

كما تطرق، لدى استقباله الوفد في مدينة رام الله، إلى ما شاهده العالم من الاعتداء الوحشي على جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة داخل المستشفى الفرنسي في القدس، واعتقال إسرائيل للمحامي المقدسي الذي يحمل الجنسية الفرنسية صلاح الحموري ورفض الإفراج عنه.

وشدد الشيخ على ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، وأيضًا ضرورة وجود أفق سياسي ينهي الاحتلال.

كما ناقش مع الوفد الضيف، الأزمة المالية في فلسطين، لا سيّما الأزمة الاقتصادية العالمية في ظل وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية واحتجاز الاحتلال لأموال الضرائب المستحقة.

وثمن الشيخ العلاقات الثنائية بين فلسطين وفرنسا، والعمل المشترك والتواصل الدائم وتطوير العلاقات بين البلدين في عدة مجالات.

من جانبه، أكد بينون دعم بلاده في تحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين كحل وحيد قابل للتطبيق وضامن للأمن والسلم في المنطقة.

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