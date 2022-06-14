خلال بيان.. منظمة أممية تكشف تفاصيل جديدة حول قضية الأسير "الحلبي"

رام الله - دنيا الوطننشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا، قال فيه: "يشعر المكتب بقلق بالغ إزاء قضية الأسير محمد الحلبي، والذي يواجه جلسة النطق بالحكم غداً أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية حول مزاعم تتعلق بتحويل أموال خاصة بمؤسسة الرؤيا العالمية بغزة".وأضاف المكتب في بيانه: "يأتي هذا القرار بعد ست سنوات من اعتقال الأسير الحلبي حول مزاعم تتعلق بتحويل ملايين الدولارات المخصصة للمساعدات التنموية إلى مجموعات مسلحة في قطاع غزة".وتابع: "مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين جيمس هينن أشار إلى أن الأسير الحلبي قد نفى وباستمرار جميع التهم الموجهة إليه، وقاوم كافة الضغوطات التي تعرض لها من قبل المحكمة الإسرائيلية لعقد صفقة مع النيابة"، مردفاً: "في حين لم تظهر عمليات التدقيق المستقلة أي تحويل من هذا القبيل للأموال".