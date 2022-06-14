دولي

مسؤول أمني للقناة الـ(13): إهمال الإسرائيليين لتحذيرات السفر إلى تركيا قد تؤدي لكارثة

مسؤول أمني للقناة الـ(13): إهمال الإسرائيليين لتحذيرات السفر إلى تركيا قد تؤدي لكارثة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول أمني كبير للقناة (13) الإسرائيلية: إن "إهمال الإسرائيليين لتحذيرات السفر إلى تركيا قد تؤدي إلى كارثة".

وأضاف المسؤول: "هناك خطر واضح ومباشر على حياتهم، وقد يرافقنا ذلك لأسابيع عديدة".

وتابع: "في اليوم الماضي أيضا تم إحباط هجمات ضد سياح إسرائيليين في إسطنبول".

وفي السياق، قالت القناة الـ (12) الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه "ورد تقرير يجري فحصه من إسرائيلي عقب تعرضه لمحاولة اختطاف خلال الأيام الماضية في تركيا".

وأضافت القناة: "الإسرائيلي زعم أنه كان هناك مواجهة جسدية بينه وبين من زعم ​​أنهم حاولوا اختطافه، وتمكن من الفرار منهم في اللحظة الأخيرة بعد مواجهة جسدية".

وتابعت أنه "رفض نشر جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث ولا يمكنه الكشف عنها". 

هذا وتشهد تركيا وجود خلايا إيرانية تحاول قتل الإسرائيليين المتواجدين هناك، في ظل توتر الأوضاع بين البلدين. 

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