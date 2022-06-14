القناة الـ(12): محاولة اختطاف إسرائيلي في تركيا خلال الأيام الماضية



وأضافت: "نشهد هذه الأيام محاولات لإيذاء الإسرائيليين في وجهات مختلفة بالخارج".



وذكرت الصحيفة، أن "قوات الأمن الإسرائيلية تبذل كل ما في وسعها لإحباط مثل هذه الهجمات وتحييد مرسلي الإرهابيين مسبقا ومُرسليهم".



رام الله - دنيا الوطنقالت القناة الـ (12) الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه "ورد تقرير يجري فحصه من إسرائيلي عقب تعرضه لمحاولة اختطاف خلال الأيام الماضية في تركيا".وأضافت القناة: "الإسرائيلي زعم أنه كان هناك مواجهة جسدية بينه وبين من زعم ​​أنهم حاولوا اختطافه، وتمكن من الفرار منهم في اللحظة الأخيرة بعد مواجهة جسدية".وتابعت أنه "رفض نشر جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث ولا يمكنه الكشف عنها".هذا وتشهد تركيا وجود خلايا إيرانية تحاول قتل الإسرائيليين المتواجدين هناك، في ظل توتر الأوضاع بين البلدين.وفي وقت سابق، كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، مساء اليوم، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أرسل رسالة تهديدية لإيران.ووفق الصحيفة، فإن بينيت قال: "لن نتردد في استخدام قوة إسرائيل في أي مكان في العالم".