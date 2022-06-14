طالب بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير بواشنطن.. اشتية: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء الصراع

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، وفدا أميركيا برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، ونائبها هادي عمرو، وبحث معه آخر المستجدات، والأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية نتيجة تصعيد إسرائيل إجراءاتها وانتهاكاتها حق شعبنا ومقدساته.وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، وبذل كافة الجهود لإزالة العقبات أمام هذا الحل وعلى رأسها الاستيطان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وشدد على أهمية إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، بالإضافة إلى رفع منظمة التحرير الفلسطينية عن القائمة الأميركية للإرهاب، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والإعلان عن أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية شريكا في السلام.كما طالب رئيس الوزراء بأهمية تدخل الإدارة الأميركية لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، ووقف كافة محاولات إسرائيل لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.