"بينيت" في رسالة لإيران.. لن نتردد باستخدام قوة إسرائيل في أي مكان بالعالم

كشفت صحيفة إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أرسل رسالة تهديدية لإيران.









وأضافت: "نشهد هذه الأيام محاولات لإيذاء الإسرائيليين في وجهات مختلفة بالخارج".





وذكرت الصحيفة، أن "قوات الأمن الإسرائيلية تبذل كل ما في وسعها لإحباط مثل هذه الهجمات وتحييد مرسلي الإرهابيين مسبقا ومُرسليهم".

رام الله - دنيا الوطنووفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن بينيت قال: "لن نتردد في استخدام قوة إسرائيل في أي مكان في العالم".