دولي

"بينيت" في رسالة لإيران.. لن نتردد باستخدام قوة إسرائيل في أي مكان بالعالم

"بينيت" في رسالة لإيران.. لن نتردد باستخدام قوة إسرائيل في أي مكان بالعالم
نفتالي بينيت
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أرسل رسالة تهديدية لإيران. 

ووفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن بينيت قال: "لن نتردد في استخدام قوة إسرائيل في أي مكان في العالم".

وأضافت: "نشهد هذه الأيام محاولات لإيذاء الإسرائيليين في وجهات مختلفة بالخارج".

وذكرت الصحيفة، أن "قوات الأمن الإسرائيلية تبذل كل ما في وسعها لإحباط مثل هذه الهجمات وتحييد مرسلي الإرهابيين مسبقا ومُرسليهم".

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