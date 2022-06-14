شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تكشف عن المشاريع التي سيتم تنفيذها بمعبر رفح البري خلال الفترة المقبلة

الداخلية بغزة تكشف عن المشاريع التي سيتم تنفيذها بمعبر رفح البري خلال الفترة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وفد حكومي برئاسة رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس مرافق العمل في معبر رفح البري للمسافرين ومعبر كرم أبوسالم والمعبر التجاري بين قطاع غزة ومصر.

وقال العميد فؤاد أبوبطيحان مدير هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، إن الزيارة جاءت للاطلاع عن كثب على آلية العمل في هيئة المعابر، وتطوير عملها بما يخدم المسافرين ويسهل العمل في المعابر التجارية.

وأوضح أبوبطيحان في تصريحات لوكالة (الرأي)، أن الهيئة العامة للمعابر تعمل دوماً على تسهيل إجراءات سفر المواطنين، وتقديم أفضل خدمة لهم، سواء في رحلة المغادرة الى مصر، أو الوصول الى قطاع غزة، مبيناً أن رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس استمع الى بعض المطالب والاحتياجات التي من شأنها تجويد العمل في كافة المرافق الحدودية، وتهيأة الأماكن التي ينتظر فيها المواطنين لإنهاء إجراءاتهم للسفر، وبما يليق بأبناء الشعب الفلسطيني.

وعن أبرز المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، أكد العميد أبوبطيحان أن أول مشروع سيتم تنفيذه في هيئة المعابر هو توسيع صالة الوصول في معبر رفح البري، وتطوير الصالة الخارجية وصيانتها، لتستوعب أعداداً أكبر من المسافرين، وتجهيزها بالتكييف المركزي بشكل كامل، من أجل تحقيق راحة أكبر للمسافرين.

وذكر أن المشاريع تأتي استكمالاً لباقي مراحل المشروع الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه العام الماضي، وضمن سعي الهيئة الدائم لتطوير المعابر ومرافقها، في سبيل راحة المسافرين وتسهيل عبورهم.

أما آلية العمل في المعبر التجاري لفت أبوبطيحان أن هناك وفي كل يوم تطوير وتوسعة للساحات الخاصة بتفريغ ونقل البضائع من مصر الى قطاع غزة، بهدف استيعاب كميات كبيرة من البضائع والسلع التجارية، وتسهيل إجراءات المخالصة لكافة التجار ورجال الأعمال.






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