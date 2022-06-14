خلال استقباله وفدًا أمريكيًا.. اشتية: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع





رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، وفدا أميركيا برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، ونائبها هادي عمرو، حيث بحث معها آخر المستجدات، والأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية نتيجة تصعيد إسرائيل إجراءاتها وانتهاكاتها بحق شعبنا ومقدساته.وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، وبذل كافة الجهود لإزالة العقبات أمام هذا الحل وعلى رأسها الاستيطان.وشدد اشتية على أهمية إعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس، بالإضافة إلى رفع منظمة التحرير الفلسطينية عن القائمة الأمريكية للإرهاب، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والإعلان عن أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية شريكا في السلام.كما طالب رئيس الوزراء بأهمية تدخل الإدارة الأمريكية لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، ووقف كافة محاولات إسرائيل لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.