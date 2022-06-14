شؤون فلسطينية

مجدلاني يرحب باستئناف الدعم المالي الأوروبي ويدعوها لطرح مبادرة سياسية لإنقاذ حل الدولتين

مجدلاني يرحب باستئناف الدعم المالي الأوروبي ويدعوها لطرح مبادرة سياسية لإنقاذ حل الدولتين
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني باستئناف الدعم المالي الأوروبي غير المشروط لدولة فلسطين ‏بعد انتهاء عملية التصويت.

وقال مجدلاني: "إذ نثمن هذا الدعم الذي يأتي في ظروف مالية صعبة تمر بها السلطة الفلسطينية ونقدر تصويت الدول الأوروبية التي تؤكد على موقفها الداعم لفلسطين".

وأضاف: "نتأمل من دول الاتحاد الأوروبي وفي ظل انسداد أفق العملية السياسية أن تطرح مبادرة سياسية طبقا لقرارات الشرعية الدولية ولضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط عبر الانخراط الجدي في الرباعية الدولية ودعم الجهود الدولية للحفاظ على حل الدولتين". 

وتابع مجدلاني: "نعتبر استئناف المساعدات المالية ذات امر هام وتعبير عن إرادة دول الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالالتزامات تجاه دولة فلسطين".

كما طالب دول الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات على دولة الاحتلال وعدم الانجرار وراء روايتها بالتحريض على الشعب الفلسطيني وتتفيذ قرارات المفوضية الأوروبية بوسم منتوحات الاحتلال.

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