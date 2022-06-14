جامعة النجاح تكشف تفاصيل جديدة حول الأحداث التي وقعت على بوابتها اليوم

رام الله - دنيا الوطنأعربت جامعة النجاح الوطنية عن أسفها إزاء ما حدث على بواباتها، اليوم الثلاثاء، مؤكدة متابعة إدارتها الحثيثة لكافة التفاصيل، داعية كافة الأطراف لضبط النفس، والحفاظ على المسيرة التعليمية.وقالت الجامعة في بيان صدر عنها، مساء اليوم: "إنه وعلى الرغم من اتخاذها خطوات حاسمة لمنع تكرار المظاهر التي حدثت خارج أسوارها، إلا أن إصرار بعض الجهات على تأجيج الأزمة داخل الجامعة أدى إلى حدوث ما حدث اليوم"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشارت إلى أن "الكتلة الإسلامية" قامت وتحت شعار "الحراك الطلابي" بالعمل على الدعوة لاعتصام منذ يومين، ومرّ اعتصامهم دون أي مشاكل تذكر، حيث التزم أمن الجامعة بالضوابط الإدارية الناظمة، واتخذت الجامعة بحق من خالف منهم التعليمات يوم الأربعاء الماضي أقسى العقوبات وهي الفصل النهائي من الجامعة.وأكدت، في بيانها، أن الوقفة التي دعت إليها "الكتلة الإسلامية" ومن خلال "الحراك الطلابي" داخل الجامعة مرت بهدوء وسلام، ولم يعترض أي شخص من الجامعة المعتصمين، وأن إدارة الجامعة اجتمعت مع مجموعة من الطلاب، واستمعت لمطالبهم ووعدتهم بالنظر فيها بشكل مباشر وبحد أقصى بداية الأسبوع القادم.وأوضحت إدارة الجامعة أنها فوجئت أثناء اجتماعها مع مجموعة من الطلاب باتصالات هاتفية تتحدث عن مشكلة على بوابات الجامعة، وأنه وبعد الاستماع لشهادات ميدانية فإن ما حصل هو محاولة مجموعة خارجية وطلبة ممن تم فصلهم اقتحام بوابات الجامعة، ما تسبب باندلاع مشكلة عند البوابات الخارجية للجامعة بينهم وبين أمن الجامعة، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من الطلبة وعناصر الأمن بجروح بسيطة.