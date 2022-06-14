تفاصيل لقاء الرئيس عباس بالأمين العام لحزب (أكيل) القبرصي

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر إقامته بالعاصمة القبرصية، نيقوسيا، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحزب "أكيل" ستيفانوس ستيفانو.ووضع الرئيس عباس، رئيس حزب "أكيل" في صورة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، خاصة في القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.بدوره، أعرب ستيفانو عن تضامن حزبه ودعمه للقضية الفلسطينية العادلة.