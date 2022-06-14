دولي

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور أربعة دول من بينها مصر وإسرائيل.. ما السبب

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور أربعة دول من بينها مصر وإسرائيل.. ما السبب
رئيسة المفوضية الأوروبية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المفوضية الأوروبية: "تبدأ رئيستها أورسولا فون ديرلاين، الأربعاء، زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين". 

ووفق صحيفة (الشرق) السعودية، تأتي الزيارة ضمن جولة إلى المنطقة، بدأت الاثنين، تزور خلالها رئيسة المفوضية الأوروبية أربعة دول، من بينها مصر وإسرائيل. 

وكانت فون ديرلاين في تل أبيب، الاثنين، رفقة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، حيث التقت وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، وفي اليوم التالي رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وركزت اللقاءات وفق بيان للمفوضية على "التعاون في مجال الطاقة بشكل رئيسي". كما التقت المسؤولة الأوروبية الثلاثاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. 

وذكرت المفوضية: "بالنسبة لرئيس الوزراء الإيطالي، تعتبر هذه الزيارة الأولى لمنطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه العام الماضي، ومن المتوقع أن يجري مباحثات عن الطاقة والأمن الغذائي مع القادة الإسرائيليين قبل أن يلتقي اشتية في رام الله".

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تتناول اللقاءات التي تعقدها فون ديرلاين في القاهرة، العلاقات المصرية الأوروبية، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأضافت: "ستزور مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، مصر، الثلاثاء، لعقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين، بهدف بحث تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة".

وتابعت المفوضية: "تأتي زيارة كل من رئيسة المفوضية الأوروبية ومفوضة الطاقة إلى مصر، قبل أيام من اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، 19 يونيو الجاري، في لوكسمبورج، برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وأردفت: "من المنتظر أن يتم خلال الاجتماع اعتماد وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027".

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