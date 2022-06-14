شؤون فلسطينية

جامعة النجاح: الدوام يومي الأربعاء والخميس سيكون إلكترونيا

جامعة النجاح: الدوام يومي الأربعاء والخميس سيكون إلكترونيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة النجاح الوطنية، اليوم الثلاثاء، تعليق الدوام الوجاهي للطلاب، يوم غدٍ الأربعاء، وبعد غد الخميس، والتحول إلى التعليم الإلكتروني.

يأتي قرار إدارة الجامعة، عقب قمع أمن الجامعة، اعتصاماً طلابياً احتجاجاً على فصل عدد من الطلبة إثر مشاركتهم في اعتصام سابق تعرض فيه الطلاب للاعتداء.

ووثقت مقاطع فيديو مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء أمن الجامعة العنيف على الطلاب المشاركين في الاعتصام، والمحاضر في الجامعة، الدكتور ناصر الدين الشاعر.

ونظم الحراك الطلابي المستقل، اعتصاماً، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على فصل إدارة الجامعة عدد من الطلبة، وقالت الكتل المشاركة في الاعتصام إن الطلاب المفصولين هم ضحايا وتعرضوا لاعتداء قبل أيام.

وفصلت جامعة النجاح، الأحد الماضي، خمسة من موظفي أمن الجامعة، كذلك عشرة طلاب، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجامعة.

وقال رائد الدبعي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، في تصريح سابق: إن لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس عمداء الجامعة، أوصت في ختام عملها بفصل 5 من موظفي الأمن، و10 من طلاب الجامعة، وتمت المصادقة على تلك التوصية من قبل ادارة الجامعة واعتمادها، وتم تبليغ المعنيين من موظفين وطلاب بهذا القرار.

وأكد أن اللجنة قابلت قرابة 60 شخصا من طلاب وموظفين للوقوف على خلفية الأحداث، وأصدرت هذه التوصيات بناء على ذلك، والتي من بينها ضرورة التزام جميع الموظفين والطلاب بأنظمة وقوانين الجامعة واتخاذ الإجراءات للحفاظ على امن طلاب الجامعة وحقهم بالتعليم في أجواء آمنة.

وأضاف الدبعي: أنه "يحق لكل من اتخذ بحقه إجراء من طلاب وموظفين ان يمارس حقه في الاستئناف على القرار".

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