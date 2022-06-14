مانويل مسلم يدعو للتمسك بالدفاع عن قضية الفلسطينيين





وبين أن مسيرة الأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين، ورفع العلم الفلسطيني في أرجاء القدس والأقصى والوطن، ووجود شباب وأطفال ورجال ونساء فلسطينيين في شوارع القدس يعد انتصار.



رام الله - دنيا الوطندعا عضو هيئة الدفاع عن المقدسات المسيحية والإسلامية، الأب مانويل مسلم، إلى التمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية أمام الاحتلال الإسرائيلي.وقال مسلم إنه "من حق شعبي أن يستخدم يده للدفاع عن قضيته، التي أصبحت وجودية في عالم لا شرعية فيه ولا احترام للقانون الدولي، ولا قرارات هيئة الأمم أو مجلس الأمن"، محذرا في الوقت ذاته من الاستسلام للواقع الاحتلالي الذي وصفه بـ"المرير".وتابع: "أكبر جريمة أن نترك هؤلاء الفاسدين أحرارا، وبعضهم قادة ومسؤولين، ويُهمل الأمناء مغلولين"، مشددا على أن الفلسطينيين هم أصحاب الحق والتاريخ والحضارة والتراث على أرض فلسطين.وذكر مسلم أنه لا أحد يستطيع أن يوقف إرادة الفلسطينيين، "والشعب يده مطلقة ولا أحد يستطيع غلها"، على حد وصفه.وتزامنا مع مسيرة الأعلام الاستيطانية في القدس، أوضح مسلم أن ما جرى في القدس، يؤكد إصرار الفلسطينيين على أن التحرير تدق أبوابه أيديهم فقط.