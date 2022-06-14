الهدمي: الاحتلال يستخدم أزمته الداخلية كغطاء لتعميق تهويد القدس

رام الله - دنيا الوطنأطلع وزير شؤون القدس فادي الهدمي سفير سنغافورة غير المقيم لدى فلسطين هوازي دايبي، على تطورات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة.وقال الهدمي، خلال لقائه السفير دايبي في مكتبه بوزارة شؤون القدس في بلدة الرام، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أزمته الداخلية كغطاء لتعميق تهويد مدينة القدس المحتلة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشار إلى التصعيد الإسرائيلي الملحوظ في هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والبناء الاستيطاني وتصعيد عمليات التهويد.ولفت في هذا السياق إلى قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على المخطط الهيكلي التفصيلي لتحويل سوق الجمعة وأجزاء من المقبرة اليوسفية في الزاوية الشرقية من البلدة القديمة إلى متنزه سياحي.وذكر الهدمي أن القرار جاء بعد إعطاء المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لإقامة القطار الهوائي الخفيف "التلفريك" على الأراضي المحتلة، بما يؤدي إلى تغيير وجه المدينة العربي الأصيل ومحاولة ضرب القطاع التجاري بالبلدة القديمة.وقال: يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد عمليات الهدم، من خلال هدم أكثر من 91 مبنى في المدينة منذ بداية العام الجاري، وبالتزامن تتصاعد عمليات الاستيطان على أراضي المدينة المحتلة.وتابع الهدمي: "كما تصعد سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى من خلال تكثيف الاقتحامات والسماح بأداء الطقوس التلمودية ورفع الأعلام الإسرائيلية في المسجد، في انتهاك فظ وصريح للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى"، مشيرا إلى تصاعد عمليات الاعتقال بحق المواطنين المقدسيين، خاصة الأطفال.وتم الاتفاق بين الوزير وسفير سنغافورة على مواصلة الاتصال بشأن التطورات الخطيرة في مدينة القدس المحتلة.