شؤون فلسطينية

الهباش يطلع شيخ الازهر على آخر المستجدات في فلسطين

الهباش يطلع شيخ الازهر على آخر المستجدات في فلسطين
الهباش يطلع شيخ الازهر على آخر المستجدات
رام الله - دنيا الوطن
اطلع محمود الهباش قاضي قصاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على آخر المستجدات في فلسطين وجهود
القيادة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

ونقل الهباش "تحيات الرئيس محمود عباس لشيخ الأزهر خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر مشيخة الأزهر الشريف بالعاصمة المصرية القاهرة، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، وتقديره لتوجيه فضيلة الإمام الأكبر للجنة مراجعة المصحف بمجمع
البحوث الإسلامية، بمراجعة مصحف المسجد الأقصى كلمة كلمة وحرفا حرفا، إلى أن تم الانتهاء منه بشكل كامل".

واتفق الجانبان خلال اللقاء على "تشكيل مجلس أمناء وقف مصحف المسجد الأقصى برئاسة شيخ الأزهر لمتابعة كافة القضايا والمسائل التي تساهم في اخراج مصحف المسجد الأقصى إلى النور".

وأعلن الهباش أنه "تم الاتفاق خلال اللقاء على تخصيص 100 منحة دراسية في الازهر الشريف لطلاب فلسطين من داخل الوطن و50 منحة لفلسطينيي الشتات" ، مشيراً إلى أن "الأزهر الشريف يخصص المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين كل عام وتم إضافة مجموعة من المنح هذا العام للفلسطينيبن المقيمين في الشتات وخارج فلسطين".

من جانبه، أرسل الإمام الأكبر تحياته للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن "دعم الأزهر للشعب الفلسطيني وقضيته -قضية العرب والمسلمين الأولى- هو من قبيل الواجب المفروض، ففلسطين في قلب الأزهر والأزهر في قلب فلسطين، وسيظل الأزهر يدعم فلسطين إلى أن يأذن الله لهذا الشعب المظلوم أن يسترد أرضه وحقوقه المغتصبة".

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