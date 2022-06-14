الديمقراطية ترفض الضغوط والابتزازات على (أونروا) وتدعو لموازنة ثابتة لها
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في وقفات واعتصامات جماهيرية أمام المقر الرئيسي لـ (أونروا) ومراكزها في مخيمات قطاع غزة بالمحافظات الخمس على تمسك الشعب الفلسطيني بوكالة (أونروا) ورفض ما بتناقض ويمس بالحقوق الوطنية لشعبنا والوظيفة المحددة التي أنشأت الوكالة من أجلها.
جاء ذلك، خلال الحراك الشعبي الموحد تزامناً مع اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في العاصمة اللبنانية "بيروت".
وشدد المعتصمون على رفضهم للضغوط والابتزازات السياسية والمالية التي تُمارس على وكالة (أونروا)، ودعوتهم لتوفير موازنة ثابتة للوكالة لتقوم بمهامها المنوطة بها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد المعتصمون على رفضهم للضغوط والابتزازات السياسية والمالية التي تُمارس على وكالة (أونروا)، ودعوتهم لتوفير موازنة ثابتة للوكالة لتقوم بمهامها المنوطة بها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
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