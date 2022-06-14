دولي

بينهم ليفني.. (كان): قراصنة إيرانيون حاولوا اختراق حسابات شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى

بينهم ليفني.. (كان): قراصنة إيرانيون حاولوا اختراق حسابات شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى
رام الله - دنيا الوطن
افادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن قراصنة إيرانيين اخترقوا، اليوم الثلاثاء، بريد لواء احتياط وانتحلوا شخصيته وحاولوا تنفيذ هجمات إلكترونية ضد كيانات سياسية وأكاديمية وتجارية رفيعة المستوى، بيما في ذلك وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن القراصنة الإيرانيين حاولوا كذلك اختراق حسابات السفير الأمريكي السابق في إسرائيل، ورئيس معهد ابحاث مركزي، وأكاديمي كبير في قضايا الشرق الأوسط، ونائب رئيس شركة أمنية كبرى وغيرهم.

وأوضحت القناة، أن شركة "تشيك بوينت" الإسرائيلية لأمن المعلومات، هي من كشفت محاولة الاختراق من قبل القراصنة الإيرانيين.

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