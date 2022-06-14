تفاصيل لقاء الشيخ بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي

رام الله - دنيا الوطنالتقى اليوم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله مع الوفد الامريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف .هذا وتم التشاور خلال اللقاء حول أخر التطورات والتحضير لزيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن الى فلسطين.وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 تموز/ يوليو؛ مشيرًا إلى أنه سيلتقي مع نظرائه في المنطقة لتعزيز النواحي الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة.وأفاد البيت الأبيض، بأن بايدن سيحضر قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن - المعروفة باسم دول مجلس التعاون الخليجي +3-.وأضاف البيت الأبيض بأن "بايدن سيبدأ سيزور إسرائيل إسرائيل وسيلتقي مع القادة الإسرائيليين لمناقشة أمن إسرائيل وازدهارها واندماجها المتزايد في المنطقة الكبرى"، بحسب ما ذكر البيان.وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي بايدن سيزور الضفة الغربية للتشاور مع السلطة الفلسطينية ولتأكيد دعمه القوي لحل الدولتين، مشيرا إلى أنه سيبحث تدابير الأمن والحرية وإتاحة الفرص للشعب الفلسطيني.