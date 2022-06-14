دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير ترحب بتقرير هيومن رايتس ووتش الخاص بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنرحبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في الذكرى الـ (15) للحصار الذي فرضه الاحتلال عام (2007) على قطاع غزة، حيث حمل التقرير الاحتلال مسؤولية تداعيات هذا الحصار وما نتج عنه من أضرار لحقت بمليوني فلسطيني يعيشون في القطاع.وقالت الدائرة على لسان رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد التميمي، اليوم الثلاثاء، إن "هذا التقرير يضاف إلى تقارير دولية كثيرة تؤكد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وخاصة الحصار المفروض على قطاع غزة والذي اعتبره تقرير هيومن رايتس ووتش، قد دمر الاقتصاد وساهم في تشتيت الشعب الفلسطيني، ويشكل جزءا من جريمتي سلطات الاحتلال ضد الإنسانية والمتمثلتين بالفصل العنصريوالاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين".وثمن التميمي "الجهود التي تبذلها هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية، التي تنصف المظلومين حول العالم وتقف بوجه الممارسات العنصرية واللا إنسانية التي تمارسها قوى الاحتلال والظلام وفي مقدمتها الاحتلال العنصري في فلسطين".وطالب التميمي دول العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن "بالوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه تطبيق القانون الدولي وخاصة الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انتهكها الاحتلال كلها عبر جرائمه بحق الفلسطينيين".