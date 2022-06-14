شؤون فلسطينية

إنطلاق المؤتمر الدولي ميتا الموارد البشرية في اسطنبول بمشاركة دول عربية

إنطلاق المؤتمر الدولي ميتا الموارد البشرية في اسطنبول بمشاركة دول عربية
إنطلاق المؤتمر الدولي ميتا الموارد البشرية في اسطنبول
رام الله - دنيا الوطن
ينطلق اليوم الثلاثاء، في مدينة إسطنبول التركية المؤتمر الدولي ميتا الموارد البشرية، بمشاركة من الأردن وليبيا والسودان والعراق وسوريا وفلسطين وقطر بتنظيم من أكاديمية ناشيونال للتدريب (nbc)، والشريك الإقليمي آزاد للتدريب والتأهيل
ليبيا، وبحضور متحدثين متخصصي وخبراء بالإدارة والموارد البشرية.

كما يهدف المؤتمر الذي يستمر للفترة من 14-16 يونية لجعل بيئة العمل مكاناً أفضل للعملاء والموظفين والمؤسسات واستمرار لمهمة التعليم في عصر التكنولوجيا المتسارعة من خلال الأفكار والتصورات الموجهة للإدارات العليا والوسطى بمختلف مستوياتها واختصاصاتها حكومية.

ويتطرق المؤتمر أثناء جلساته لعدد من المحاور في إدارة المال البشري وفقاً لمنهجية ذكاء السرب ونموذج قيادة 360 درجة ومصفوفة جدارات الموارد البشرية وتطوير المصفوفة، وشريك أعمال الموارد البشرية وإدارة الموهبة ورسم المسارات
المهنية وصياغة خطط التعاقب الوظيفي وفقاً لمبادئ الإرشاد العكسي، ونظم إدارة وتقييم الأداء.

ويختم اليوم الأخير في المؤتمر بمدخل هارفارد وكافتيريا التحفيز ومنهجية الايكجاي وإدارة البصمة الرقمية التنظيمية في عالم الموارد البشرية المعاصر ومؤشرات قياس النضج التنظيمي والصحة المؤسسية واستراتيجيات التعامل مع السقف والجرف الزجاجي.

وتعرض خلال جلسة الافتتاح الأمين العام للجنة التنظيمية للمؤتمر يوسف مبروك التويجر- آزاد – لأهمية ما يمثله مؤتمر ميتا ستب إدارة موارد بشرية 2022، للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة كونه يمثل الفرصة الحالية للانطلاق
نحو الانجاز الفعلي في البيئة المحيطة والإنسان والحياة عامة.

ومن المتوقع أن يخرج المشاركون بعدد من الآليات المستحدثة التي قد تمكنهم من التطوير في الأدوات والمعلومات والاستثمار الخبرة وإدارة فعالية المهارة، كما قد يحفز المشاركين لضرورة امتلاك التجربة العلمية الرائدة المتواكبة مع التغيير التكنولوجي المتسارع.


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