سلطة المياه تكشف السبب الرئيسي للأزمة المائية بمحافظات جنوب الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطة المياه، اليوم الثلاثاء، أن انقطاع المياه عن أجزاء كبيرة من محافظات جنوب الضفة الغربية ناجم عن توقف مصدر المياه الرئيسي من شركة "مكروت" الإسرائيلية والمزود لخزان حلحول المركزي، موضحة ان هذا المصدر شهد عملية تذبذب ونقص في كميات المياه منذ عدة أيام، ما أدى لحدوث أزمة كبيرة أدت إلى انقطاع المياه وانخفاض حصص العديد من التجمعات السكانية.وأشارت سلطة المياه في بيان لها، إلى أن هذا التخفيض والتذبذب والانقطاع حاصل على معظم وصلات التزود من شركة المياه الإسرائيلية في منطقة الجنوب، وأن هذه الانقطاعات المتكررة تأتي نتيجة مشاكل فنية حسب ادعاءات الشركة، حيث تم الطلب منها الإسراع في حلها لإعادة ضخ المياه لوضعها الطبيعي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.