شؤون فلسطينية

أبو غوش: نحن أمام أكبر وأشرس حملة استيطانية للقضاء على دولة فلسطين

أبو غوش: نحن أمام أكبر وأشرس حملة استيطانية للقضاء على دولة فلسطين
عوني أبو غوش
رام الله - دنيا الوطن
حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من مخططات الاحتلال الاستيطانية، حيث تنوي حكومة الاستيطان إقامة ما تسمى الحديقة الاستيطانية على مساحة تبلغ حوالي مليون دونم بين القدس والبحر الميت، كما صادقت ما تسمى بلدية الاحتلال على المخطط الهيكلي التفصيلي لتحويل سوق الأغنام "الجمعة" أو "أرض الخندق" وجزء من أرض المقبرة اليوسفية في الزاوية الشرقية من سور البلدة القديمة إلى متنزه سياحي.

وتابعت: "يهدف المشروع إلى إقامة (متنزه سياحي حول أسوار البلدة القديمة)على مساحة 4.5 دونم". 

وبدوره، قال نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش: "نحن أمام أكبر وأشرس حملة استيطانية تقوم بها حكومة الاحتلال تهدف لتغيير معالم المنطقة، وجعلها وجهة للمتنزهين من المستوطنين، وبحسب مخطط الاحتلال فإن الحديقة ستضم نحو نصف المساحة المطلة على البحر الميت، وسيتم إنشاء شبكة مطاعم متنقلة، ومجمع فندقي، ومركز معلومات، وأن الاستمرار في تمكين دولة الاحتلال ومنحها الحصانة والاستثنائية يؤدي إلى إطلاق يدها ومواصلة ظلمها وبطشها لشعبنا الفلسطيني الأعزل".

وأضاف: "أمام هذه العنصرية والفاشية التي تقوم بها حكومة الاحتلال، على محكمة الجنايات الدولية الإسراع بالخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال، باعتبار الاستيطان جريمة يعاقب عليها القانون، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة وفي مقدمتها القرار(2334)، داعيا مجلس الأمن الدولي لإجراءات فعلية وعملية". 

وأكد أبو غوش أن "المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، مشيرا إلى أننا لا ننتظر بيانات الشجب والاستنكار، بل موقف جاد ومسؤول لحماية قرارات الشرعية الدولية، وآخرها القرار (2234) لعام 2016 الذي يطالب بوقف فوري وكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ويعتبر جميع المستوطنات التي قامت إسرائيل ببنائها على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتمثل خرقا للقانون الدولي، وتهديد لعملية السلام". 

وأشار إلى أن "هذه الجرائم الاستيطانية هي جزء من مخططات حكومة الاحتلال للقضاء على دولة فلسطين وتقطيع أوصالها وتقسيم وحدتها الجغرافية، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية، وتهويد مدينة القدس، كما أنها تأتي في سياق الهجمة الاستيطانية لإرضاء غلاة المستوطنين وهي شكل صريح من من أشكال التطهير العرقي التي تقودها  حكومة الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني". 

وتابع: "لم تتوقف حكومة الاحتلال عن سياساتها الاستيطانية والتوسعية في رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والإنسانية أنها ليست معنية بالسلام، بل تعمل مع سبق الإصرار والترصد على تقويض متطلباته، وتدمير حل الدولتين بطريقة مدروسة، وتأتي هذه المشاريع قبيل زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة وتأكيدا من الاحتلال على مواصلة الاستيطان".  

أخبار ذات صلة

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تطالب الأمم المتحدة بالتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال ورفع حصار غزة

"المنظمات الأهلية" تطالب الأمم المتحدة بالتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال ورفع حصار غزة

تفاصيل لقاء الشيخ بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي

تفاصيل لقاء الشيخ بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي

دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير ترحب بتقرير هيومن رايتس ووتش الخاص بقطاع غزة

دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير ترحب بتقرير هيومن رايتس ووتش الخاص بقطاع غزة

حركة (فتح) تعقب على عودة الدعم الأوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية

حركة (فتح) تعقب على عودة الدعم الأوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية

إنطلاق المؤتمر الدولي ميتا الموارد البشرية في اسطنبول بمشاركة دول عربية

إنطلاق المؤتمر الدولي ميتا الموارد البشرية في اسطنبول بمشاركة دول عربية

سلطة المياه تكشف السبب الرئيسي للأزمة المائية بمحافظات جنوب الضفة الغربية

سلطة المياه تكشف السبب الرئيسي للأزمة المائية بمحافظات جنوب الضفة الغربية

مجدلاني يدعو الشركاء العمل والتعاون عبر نظام السجل الوطني الاجتماعي

مجدلاني يدعو الشركاء العمل والتعاون عبر نظام السجل الوطني الاجتماعي

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تطالب الأمم المتحدة بالتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال ورفع حصار غزة

"المنظمات الأهلية" تطالب الأمم المتحدة بالتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال ورفع حصار غزة

دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير ترحب بتقرير هيومن رايتس ووتش الخاص بقطاع غزة

دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير ترحب بتقرير هيومن رايتس ووتش الخاص بقطاع غزة

إنطلاق المؤتمر الدولي ميتا الموارد البشرية في اسطنبول بمشاركة دول عربية

إنطلاق المؤتمر الدولي ميتا الموارد البشرية في اسطنبول بمشاركة دول عربية

أبو غوش: نحن أمام أكبر وأشرس حملة استيطانية للقضاء على دولة فلسطين

أبو غوش: نحن أمام أكبر وأشرس حملة استيطانية للقضاء على دولة فلسطين

مجدلاني يدعو الشركاء العمل والتعاون عبر نظام السجل الوطني الاجتماعي

مجدلاني يدعو الشركاء العمل والتعاون عبر نظام السجل الوطني الاجتماعي

الإحصاء الفلسطيني: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً في أسعار الخبز والطحين

الإحصاء الفلسطيني: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً في أسعار الخبز والطحين

وفاة الطفل محمود البيطار متأثرا بإصابته بحادث عمل في مصنع بأريحا

وفاة الطفل محمود البيطار متأثرا بإصابته بحادث عمل في مصنع بأريحا

نادي الأسير: غداً جلسة النطق بالحكم بحقّ الأسير محمد الحلبي في محكمة بئر السبع

نادي الأسير: غداً جلسة النطق بالحكم بحقّ الأسير محمد الحلبي في محكمة بئر السبع

منوعات

للمرة الأولى..الفنانة المصرية ريم مصطفى تكشف أسراراً خطيرة عن حياتها

للمرة الأولى..الفنانة المصرية ريم مصطفى تكشف أسراراً خطيرة عن حياتها

لمى الرهونجي تعايد ابنتها في ميلادها..عمَّة ابنتها فنانة شهيرة

لمى الرهونجي تعايد ابنتها في ميلادها..عمَّة ابنتها فنانة شهيرة

وفاة الممثل الأمريكي فيليب بيكر هول عن عمر 90 عاماً

وفاة الممثل الأمريكي فيليب بيكر هول عن عمر 90 عاماً

بعد 26 عاماً على انفصالهما..هكذا أصبح حبيب شاكيرا السابق

بعد 26 عاماً على انفصالهما..هكذا أصبح حبيب شاكيرا السابق

دلال ودلع أحلام على زوجها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

دلال ودلع أحلام على زوجها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: رومانسية تامر حسني مع زوجته في أحدث ظهور

شاهد: رومانسية تامر حسني مع زوجته في أحدث ظهور

بعد تغريمها 400 ألف ريال سعودي..الدكتورة يومي تفعل أمراً غير متوقّع

بعد تغريمها 400 ألف ريال سعودي..الدكتورة يومي تفعل أمراً غير متوقّع

في أول لقاء تلفزيوني لها..تعليق صادم من آمبر هيرد على جوني ديب

في أول لقاء تلفزيوني لها..تعليق صادم من آمبر هيرد على جوني ديب

روجينا في حالة صعبة وتطلب الدعاء

روجينا في حالة صعبة وتطلب الدعاء

حريق يلتهم منزل الفنان محمد هنيدي

حريق يلتهم منزل الفنان محمد هنيدي

عربي

البحرين.. مرسوم ملكي بتعديل وزاري موسع شمل 17 حقيبة

البحرين.. مرسوم ملكي بتعديل وزاري موسع شمل 17 حقيبة

الرئيس الصومالي يبحث مع مسؤولة أمريكية أزمة الجفاف

الرئيس الصومالي يبحث مع مسؤولة أمريكية أزمة الجفاف

برلماني مصري يعلق على تصريحات السيسي بخصوص سد النهضة

برلماني مصري يعلق على تصريحات السيسي بخصوص سد النهضة

الأمم المتحدة تطلق حملة تمويل جماعي لتجنب كارثة في اليمن

الأمم المتحدة تطلق حملة تمويل جماعي لتجنب كارثة في اليمن