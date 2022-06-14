البيت الأبيض يكشف تفاصيل زيارة بايدن للشرق الأوسط



ويتطلع بايدن إلى تحديد رؤيته الإيجابية للولايات المتحدة، والانخراط في المنطقة على مدى الأشهر والسنوات القادمة، بحسب ما صدر عن البيت الأبيض.

رام الله - دنيا الوطنأعلن البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 تموز/ يوليو؛ مشيرًا إلى أنه سيلتقي مع نظرائه في المنطقة لتعزيز النواحي الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة.وأفاد البيت الأبيض، بأن بايدن سيحضر قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن - المعروفة باسم دول مجلس التعاون الخليجي +3-.وأضاف البيت الأبيض بأن "بايدن سيبدأ سيزور إسرائيل إسرائيل وسيلتقي مع القادة الإسرائيليين لمناقشة أمن إسرائيل وازدهارها واندماجها المتزايد في المنطقة الكبرى"، بحسب ما ذكر البيان.وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي بايدن سيزور الضفة الغربية للتشاور مع السلطة الفلسطينية ولتأكيد دعمه القوي لحل الدولتين، مشيرا إلى أنه سيبحث تدابير الأمن والحرية وإتاحة الفرص للشعب الفلسطيني.ومن المقرر أن يسافر الرئيس بعد ذلك إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث مكان انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي المكون من تسعة قادة من جميع أنحاء المنطقة، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وتابع البيت الأبيض أن بايدن: "يتطلع إلى هذه الزيارة المهمة إلى المملكة العربية السعودية، التي كانت شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة منذ ما يقارب من ثمانية عقود".وبحسب البيت الأبيض فإنه بايدن سيناقش في السعودية مع المسؤولين مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، ومنها دعم الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن.كما سيناقش سبل توسيع التعاون الاقتصادي والأمني ​​الإقليمي، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة والواعدة ومبادرات المناخ ، فضلاً عن التهديدات من إيران، وتعزيز حقوق الإنسان ، وضمان الطاقة العالمية والأمن الغذائي.